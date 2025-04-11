Eskiden Güç ve Asaletin Simgesiydi: Erkekler Topuklu Ayakkabı Giymeyi Neden Bıraktı?
Erkeklerin topuklu ayakkabı giymesi size ters mi geliyor? O halde geçmişe biraz daha yakından bakmalısınız. Çünkü modanın hafızası güçlüdür ve geçmişte topuklu ayakkabılar, erkekliğin, asaletin ve zenginliğin bir göstergesiydi. Zamanla bu sembol kayboldu, yerini bambaşka anlamlara bıraktı. Peki bu büyük dönüşüm nasıl başladı ve bugün neden hala geri dönmüyor?
Gelin, beraber tarihin derinliklerine inelim...
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Aslında topuklu ayakkabılar erkek modasına aitti... Hem de çok uzun süre.
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Peki ne oldu da bu güçlü sembol bir anda “kadınsı” olarak etiketlendi?
Bu dönüşümle birlikte kadınlara yüklenen topuk sadece estetik değil, sosyo-politik bir mesaj taşıyordu.
Moda dünyasında son yıllarda Jared Leto’dan Jaden Smith’e kadar pek çok erkek sanatçı topuklu ayakkabılarla görünse de bu hala alışılmadık bir imaj.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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