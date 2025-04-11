Eskiden Güç ve Asaletin Simgesiydi: Erkekler Topuklu Ayakkabı Giymeyi Neden Bıraktı?

Bugün podyumda ya da kırmızı halıda topuklu giyen bir erkeği görünce “cesaret işi” diye düşünsek de bu görüntü, 17. yüzyılda oldukça sıradandı. O dönemlerde yüksek topuklar; zenginliğin, gücün ve sosyal statünün açık göstergesiydi. Asya'nın batısından Avrupa'ya ithal edilen topuklu ayakkabılar, ilk kez 10. yüzyılda ata binmeyi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştı.

Ancak zamanla bu pratik kullanım yerini sembolik anlamlara bıraktı. Mesela Fransa Kralı XIV. Louis’nin kırmızı topuklu ayakkabıları, sadece saray seçkinlerine izin verilen bir prestij unsuruydu ve o kadar önemseniyordu ki tablolarında ayaklarını göstermek için özel pozlar veriyordu.