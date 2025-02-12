Görme Bozukluğu Yaşayan İnsanlar Gözlük İcat Edilmeden Önce Nasıl Görüyordu?
Görme Bozukluğu Yaşayan İnsanlar Gözlük İcat Edilmeden Önce Nasıl Görüyordu?
Hepimiz zaman zaman gözlüklerimizin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını düşünürüz. Ama tarihin büyük bir kısmında insanlar bu lükse sahip değildi. Görme sorunları olanlar için hayat çok daha zordu. Peki, o dönemde neler yapıyorlardı? Bu sorunun cevabı, tarihin derinliklerinde gizli.
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Gözlükler icat edilmeden önce insanlar, büyüteç benzeri basit araçlarla görme sorunlarını çözmeye çalışıyordu. Bu araçlar, küçük yazıları veya nesneleri büyütmek için kullanılıyordu.
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Ancak bu yöntemler yalnızca yakını görememe sorunu için işe yarıyordu. Miyop olanlar, yani uzağı göremeyenler ise bu araçlardan faydalanamıyordu.
Miyopluk genelde bir engel olarak görülse de Orta Çağ’da bazı mesleklerde avantajlıydı. Özellikle el yazması metinleri kopyalayan yazıcılar ve süslemeler yapan sanatçılar için miyopluk faydalıydı.
Çünkü kısa mesafeleri daha net görebiliyorlardı. Hatta bu işlerde çalışanlar, gözlük kullanmadan daha başarılı oluyordu.
1286 yılında icat edilen gözlükler, başlangıçta büyük bir yenilik olarak karşılandı. Ancak gözlükler ağır ve kırılgandı, kullanımı ise oldukça zordu.
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Ayrıca gözlük takan insanlar, o dönemde toplum tarafından garip karşılanıyordu. Hatta bazıları büyüyle uğraşıyor olmakla suçlanıyordu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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