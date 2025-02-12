Görme Bozukluğu Yaşayan İnsanlar Gözlük İcat Edilmeden Önce Nasıl Görüyordu?

Hepimiz zaman zaman gözlüklerimizin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını düşünürüz. Ama tarihin büyük bir kısmında insanlar bu lükse sahip değildi. Görme sorunları olanlar için hayat çok daha zordu. Peki, o dönemde neler yapıyorlardı? Bu sorunun cevabı, tarihin derinliklerinde gizli.

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