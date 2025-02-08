onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Neden Bazı İnsanların Ayakları Resmen Peynir Fabrikası Gibi Kokar?

Neden Bazı İnsanların Ayakları Resmen Peynir Fabrikası Gibi Kokar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 17:05

Çoğu zaman bunun normal bir durum olduğunu düşünsek de bazı insanların ayakları özellikle keskin bir koku yayabiliyor. Üstelik bu koku, şaşırtıcı bir şekilde bazı peynir türleriyle birebir benzerlik gösteriyor. Peki, neden terleyen ayaklar tam olarak peynir gibi kokuyor? İşte bilimsel açıklaması!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ne kadar temiz olursak olalım, ayaklarımızın terleme potansiyeli vücudumuzun birçok bölgesinden daha yüksektir. Çünkü her santimetrekaresinde yaklaşık 600 ter bezi bulunan ayaklarımız, koltuk altlarımızdan bile daha fazla ter üretebilir!

Ne kadar temiz olursak olalım, ayaklarımızın terleme potansiyeli vücudumuzun birçok bölgesinden daha yüksektir. Çünkü her santimetrekaresinde yaklaşık 600 ter bezi bulunan ayaklarımız, koltuk altlarımızdan bile daha fazla ter üretebilir!

Ancak burada kritik bir nokta var! Ter aslında kendi başına kokusuzdur. Peki, neden kötü kokar? Bunun sebebi, terin içeriğinde bulunan glikoz, tuz, vitamin ve amino asitlerin bakteriler için bir ziyafet ortamı oluşturmasıdır.

Ancak burada kritik bir nokta var! Ter aslında kendi başına kokusuzdur. Peki, neden kötü kokar? Bunun sebebi, terin içeriğinde bulunan glikoz, tuz, vitamin ve amino asitlerin bakteriler için bir ziyafet ortamı oluşturmasıdır.

Peki neden özellikle peynir kokusuna benziyor? Bu sorunun cevabı yine bakterilerde saklı! Ayaklarımızda yaşayan üç ana bakteri türü, bu keskin kokunun başlıca sebepleri arasında. İşte detaylar:

Peki neden özellikle peynir kokusuna benziyor? Bu sorunun cevabı yine bakterilerde saklı! Ayaklarımızda yaşayan üç ana bakteri türü, bu keskin kokunun başlıca sebepleri arasında. İşte detaylar:
  • Brevibakteriler: Bu bakteriler yalnızca insan cildinde değil, aynı zamanda bazı peynir türlerinin fermantasyon sürecinde de yer alıyor! Ölü deri hücrelerini parçalayarak hayatta kalan bu bakteriler, S-metil tiyoester isimli bir molekül salgılıyor. İşte bu molekül, peynirimsi kokunun ana kaynağı!

Stafilokok epidermidis bakterisi, izovalerik asit üretir. Sonuç? Peynir ve sirke karışımı gibi kokan ayaklar... Ayrıca propiyonik asit bakterileri de ekşi kokulu asitler üreterek peynir kokusuna ekstra bir katkıda bulunur.

Stafilokok epidermidis bakterisi, izovalerik asit üretir. Sonuç? Peynir ve sirke karışımı gibi kokan ayaklar... Ayrıca propiyonik asit bakterileri de ekşi kokulu asitler üreterek peynir kokusuna ekstra bir katkıda bulunur.

Yani aslında ayaklarımızın kokusunun bazı peynirlerle aynı kaynaktan gelmesi oldukça mantıklı.

Ayak kokusu bizim için rahatsız edici olabilir ama bazı canlılar için bu koku çekici! 2006 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanı Bart Knols; terli ayak kokusunun ve Limburger peynirinin, sıtma taşıyan anofel sivrisineklerini aynı derecede çektiğini keşfetti.

Ayak kokusu bizim için rahatsız edici olabilir ama bazı canlılar için bu koku çekici! 2006 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanı Bart Knols; terli ayak kokusunun ve Limburger peynirinin, sıtma taşıyan anofel sivrisineklerini aynı derecede çektiğini keşfetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısacası ayak kokusunun sebebi aslında bizim hatamız değil, derimizde yaşayan bakteriler ve onların ürettiği kimyasallar! Ancak siz yine de ayaklarınızın hijyenini sağlamayı unutmayın...

Kısacası ayak kokusunun sebebi aslında bizim hatamız değil, derimizde yaşayan bakteriler ve onların ürettiği kimyasallar! Ancak siz yine de ayaklarınızın hijyenini sağlamayı unutmayın...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın