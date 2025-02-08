Neden Bazı İnsanların Ayakları Resmen Peynir Fabrikası Gibi Kokar?

Çoğu zaman bunun normal bir durum olduğunu düşünsek de bazı insanların ayakları özellikle keskin bir koku yayabiliyor. Üstelik bu koku, şaşırtıcı bir şekilde bazı peynir türleriyle birebir benzerlik gösteriyor. Peki, neden terleyen ayaklar tam olarak peynir gibi kokuyor? İşte bilimsel açıklaması!