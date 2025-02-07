Ağrı Kesiciler Halk Arasında Söylendiği Gibi Regl Kanamasını Kesiyor mu?

Regl döneminde ağrıyı hafifletmek için ağrı kesicilere başvurmak oldukça yaygın bir durum. Ancak bazı kişiler, bu ilaçların kanamayı durdurduğunu ya da geciktirdiğini düşünüyor. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamak için bilimsel verilere bakmak gerekiyor. Çünkü herkesin vücudu ilaçlara farklı tepkiler verebilir. Peki, uzmanlar ne söylüyor?

Kaynak