Akıllı Telefonlar Neden Her 72 Saatte Bir Şifremizi Girmemizi İster?

Sabah uyanıyorsunuz, telefonunuzu elinize alıp yüzünüzü tanıtıyorsunuz ama bir de ne olsun? Telefon, sizden manuel olarak şifrenizi girmenizi istiyor! Halbuki parmak iziniz ya da yüz tanıma zaten çalışıyordu. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, merak etmeyin çünkü yalnız değilsiniz. iPhone ve Android telefonlar, belirli aralıklarla manuel şifre girmemizi zorunlu kılıyor. Ancak bunun ardında sandığınızdan çok daha kritik güvenlik nedenleri yatıyor!