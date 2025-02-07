Akıllı Telefonlar Neden Her 72 Saatte Bir Şifremizi Girmemizi İster?
Akıllı Telefonlar Neden Her 72 Saatte Bir Şifremizi Girmemizi İster?
Sabah uyanıyorsunuz, telefonunuzu elinize alıp yüzünüzü tanıtıyorsunuz ama bir de ne olsun? Telefon, sizden manuel olarak şifrenizi girmenizi istiyor! Halbuki parmak iziniz ya da yüz tanıma zaten çalışıyordu. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa, merak etmeyin çünkü yalnız değilsiniz. iPhone ve Android telefonlar, belirli aralıklarla manuel şifre girmemizi zorunlu kılıyor. Ancak bunun ardında sandığınızdan çok daha kritik güvenlik nedenleri yatıyor!
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Akıllı telefon üreticileri, kullanıcıların biyometrik güvenlik sistemlerine fazla bağımlı olmasını önlemek için belirli aralıklarla manuel şifre girmeyi zorunlu kılıyor.
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Apple’ın iOS işletim sisteminde ve Google’ın Android cihazlarında, 72 saat boyunca manuel şifre girilmediğinde, cihaz otomatik olarak şifre istemeye başlıyor.
Bunun en büyük sebebi, biyometrik kimlik doğrulamanın zaman içinde bazı riskler taşıyabilmesi. Örneğin, birisi siz uyurken telefonunuza parmağınızı veya yüzünüzü göstererek cihazın kilidini açabilir.
Peki neden 72 saat? Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri, güvenlik sistemlerini oluştururken hem kullanıcı deneyimini hem de güvenlik seviyesini dengede tutmak zorunda.
Yapılan araştırmalara göre 72 saat (3 gün), birçok kullanıcının telefonunu aktif olarak kullandığı ancak uzun süre boyunca şifresiz kalmasının güvenlik riski yaratabileceği bir süre olarak belirlenmiş.
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Apple’ın destek dokümanlarında da 72 saat boyunca şifre girilmediğinde, Touch ID veya Face ID’nin devre dışı bırakıldığı açıkça belirtiliyor. Bu sayede cihazın çalınması veya izinsiz erişim ihtimali ortaya çıktığında, kötü niyetli kişiler biyometrik doğrulamayı sonsuza kadar kullanamıyor.
Telefonunuzu kapatıp açtığınızda veya pil tamamen bittiğinde, cihazın sizden manuel olarak şifre istemesi de benzer bir güvenlik protokolünün parçası. Yeniden başlatılan cihaz, biyometrik doğrulama yerine manuel şifre talep ederek, cihazın gerçekten sahibinin kontrolünde olduğunu garanti altına alıyor.
Her ne kadar bazen rahatsız etse de bu güvenlik önlemleri telefonunuzun ve kişisel verilerinizin korunmasına yardımcı oluyor. Biyometrik kimlik doğrulama son derece hızlı ve kullanışlı ancak tam anlamıyla kusursuz değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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