Sadece Wi-Fi'ınıza Bağlanarak Banka Bilgilerinizi ve Fotoğraflarınızı Çalabilirler! Peki Ama Nasıl?
Sadece Wi-Fi'ınıza Bağlanarak Banka Bilgilerinizi ve Fotoğraflarınızı Çalabilirler! Peki Ama Nasıl?
İnternet hızınız aniden mi yavaşladı? Veya Wi-Fi şifreniz durduk yere mi değişti? Bunların sıradan bir bağlantı problemi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu belirtiler, Wi-Fi ağınızın hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğinin sinyalleri olabilir!
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Teknoloji firması Aura'nın araştırmalarına göre, Wi-Fi ağınızın ele geçirildiğini gösteren bazı belirgin işaretler var. İlk olarak, internet hızınızda ani bir düşüş fark edebilirsiniz. Bağlantınız genelde sorunsuz çalışıyorsa ama birden bire yavaşladıysa, bu durum yönlendiricinizin hackerlar tarafından hedef alındığına işaret edebilir.
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Bir diğer önemli gösterge ise modeminizin arayüzüne girdiğinizde tanımadığınız cihazlar veya IP adresleriyle karşılaşmanızdır. Bağlı cihazlar listesinde sizin olmayan bir cihaz görüyorsanız, siber suçluların ağınıza sızdığının açık bir göstergesi olabilir.
Daha da endişe verici olan diğer durum ise Wi-Fi şifrenizin aniden değişmesidir. Bir sabah uyandığınızda şifrenizin değiştiğini fark ediyorsanız, hackerlar ağınıza girip sizi dışarıda bırakmak için şifrenizi değiştirmiş olabilir.
Bunun yanı sıra, bilgisayar veya telefonunuzda fark etmediğiniz yeni ve tanınmayan yazılımlar görürseniz dikkatli olmalısınız.
Son olarak internet tarayıcınızda garip aktiviteler fark ediyorsanız durum ciddileşmiş olabilir. Tarayıcınız sizi tanımadığınız web sitelerine yönlendiriyorsa veya ekranınıza fidye yazılımı mesajları çıkıyorsa, DNS ayarlarınız hackerlar tarafından değiştirilmiş olabilir.
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Wi-Fi ağınız hacklendiğinde, sadece internet hızınız yavaşlamakla kalmaz; banka hesap bilgilerinizden özel fotoğraflarınıza kadar tüm kişisel verileriniz tehlikeye girebilir. Hatta hackerlar, aile bireylerinizle yaptığınız özel konuşmaları bile dinleyebilir.
Bazı dolandırıcılar, sahte alıcılar gibi davranarak güvenilir satıcılarla iletişime geçer. Satın alma bahanesiyle sahte bir ödeme linki gönderirler. Linke tıkladığınızda, hesabınız bir anda boşaltılabilir.
Hackerların ağına düşmemek için bazı basit ama etkili önlemler alabilirsiniz. Anti-virüs yazılımları kullanarak cihazlarınızı koruyabilir, modem şifrenizi düzenli olarak değiştirip güçlü parolalar tercih edebilirsiniz.
Ayrıca modem arayüzünden bağlı cihazları düzenli olarak kontrol etmek ve tanımadığınız linklere tıklamaktan kaçınmak da sizi büyük bir tehlikeden kurtarabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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