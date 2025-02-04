Sadece Wi-Fi'ınıza Bağlanarak Banka Bilgilerinizi ve Fotoğraflarınızı Çalabilirler! Peki Ama Nasıl?

İnternet hızınız aniden mi yavaşladı? Veya Wi-Fi şifreniz durduk yere mi değişti? Bunların sıradan bir bağlantı problemi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu belirtiler, Wi-Fi ağınızın hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğinin sinyalleri olabilir!