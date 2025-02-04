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Bilim İnsanlarına Göre Dünya, Düşündüğümüzden Çok Daha Erken Sekizinci Bir Kıtaya Sahip Olabilir!

Bilim İnsanlarına Göre Dünya, Düşündüğümüzden Çok Daha Erken Sekizinci Bir Kıtaya Sahip Olabilir!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 13:57

Bir sabah uyanıp “Dünya’da yeni bir kıta oluşmuş!” haberini görebileceğinizi hayal edin. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında bilim insanları bu senaryonun düşündüğümüzden daha erken gerçekleşebileceğini söylüyor. Evet, biz bu anı göremeyecek olsak da Dünya’nın şekli yavaş yavaş değişiyor ve bilim insanları, Afrika’nın doğusunda yepyeni bir kıtanın doğuşuna tanıklık ettiğimizi belirtiyor.

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Peki, neden sekizinci bir kıtadan bahsediyoruz? 2005 yılında Etiyopya çölünde 56 kilometre uzunluğunda bir yarık keşfedildi ve bu çatlak, her yıl 6-7 mm genişlemeye devam ediyor.

Peki, neden sekizinci bir kıtadan bahsediyoruz? 2005 yılında Etiyopya çölünde 56 kilometre uzunluğunda bir yarık keşfedildi ve bu çatlak, her yıl 6-7 mm genişlemeye devam ediyor.

Yarığın nedeni ise Somali ve Nubya levhalarının birbirinden uzaklaşması. Bu tektonik hareketler yalnızca depremlere ve volkanik patlamalara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte sekizinci bir kıtanın da habercisi olabilir.

Yarığın nedeni ise Somali ve Nubya levhalarının birbirinden uzaklaşması. Bu tektonik hareketler yalnızca depremlere ve volkanik patlamalara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte sekizinci bir kıtanın da habercisi olabilir.

Bugün bile bu yarığın, Etiyopya, Somali, Kenya ve Tanzanya boyunca uzandığını gösteren görüntüler mevcut.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör Ken MacDonald’a göre bu yarılmanın devam etmesi yalnızca yeni bir kıta değil, aynı zamanda yeni bir okyanus da oluşturacak.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör Ken MacDonald’a göre bu yarılmanın devam etmesi yalnızca yeni bir kıta değil, aynı zamanda yeni bir okyanus da oluşturacak.

MacDonald, Hint Okyanusu'ndan gelen suların, Doğu Afrika Rift Vadisi'ni doldurarak Atlantik kadar derin bir okyanus oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak bu değişimin insan ömrü ölçeğinde gözlemlenmesi pek mümkün değil.

MacDonald, Hint Okyanusu'ndan gelen suların, Doğu Afrika Rift Vadisi'ni doldurarak Atlantik kadar derin bir okyanus oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak bu değişimin insan ömrü ölçeğinde gözlemlenmesi pek mümkün değil.

“Hayatımız boyunca bu okyanusun oluşumunu göremeyeceğiz ama depremleri hissedecek ve volkanik patlamalara şahit olacağız.” diyor MacDonald.

“Hayatımız boyunca bu okyanusun oluşumunu göremeyeceğiz ama depremleri hissedecek ve volkanik patlamalara şahit olacağız.” diyor MacDonald.
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Eski NASA danışmanı Alexandra Doten, Doğu Afrika’nın, Afrika kıtasından tamamen ayrılarak kendi başına bir kıta haline gelebileceğini söylüyor.

Eski NASA danışmanı Alexandra Doten, Doğu Afrika’nın, Afrika kıtasından tamamen ayrılarak kendi başına bir kıta haline gelebileceğini söylüyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, bu sürecin gerçekleşmesi için on milyonlarca yıl gerektiğini öne sürüyordu. Ancak MacDonald, en iyi ihtimalle bu değişimin 1 ila 5 milyon yıl içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, bu sürecin gerçekleşmesi için on milyonlarca yıl gerektiğini öne sürüyordu. Ancak MacDonald, en iyi ihtimalle bu değişimin 1 ila 5 milyon yıl içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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