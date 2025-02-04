Bilim İnsanlarına Göre Dünya, Düşündüğümüzden Çok Daha Erken Sekizinci Bir Kıtaya Sahip Olabilir!

Bir sabah uyanıp “Dünya’da yeni bir kıta oluşmuş!” haberini görebileceğinizi hayal edin. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de aslında bilim insanları bu senaryonun düşündüğümüzden daha erken gerçekleşebileceğini söylüyor. Evet, biz bu anı göremeyecek olsak da Dünya’nın şekli yavaş yavaş değişiyor ve bilim insanları, Afrika’nın doğusunda yepyeni bir kıtanın doğuşuna tanıklık ettiğimizi belirtiyor.