Sanılanın Aksine Çok Basit Sebebi Var: Dümdüz Uçan Bir Uçak Neden Uzaya Çıkamıyor?

Dümdüz yukarı uçan bir uçağın, yeterince devam ederse uzaya ulaşacağını sanıyorsanız üzgünüz ama işler o kadar basit değil. Çünkü uçakların çalışma prensibi, onları Dünya atmosferine sıkı sıkıya bağlı tutuyor! Gelin sebeplerine teker teker bakalım!

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