Sanılanın Aksine Çok Basit Sebebi Var: Dümdüz Uçan Bir Uçak Neden Uzaya Çıkamıyor?
Sanılanın Aksine Çok Basit Sebebi Var: Dümdüz Uçan Bir Uçak Neden Uzaya Çıkamıyor?
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NASA’nın açıkladığına göre uçakların uçmasını sağlayan en önemli şey "kaldırma kuvveti" (lift). Uçak kanatları, havanın üst tarafta daha hızlı, alt tarafta ise daha yavaş hareket etmesine sebep olacak şekilde tasarlanmıştır.
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Ancak burada çok kritik bir nokta var. Kaldırma kuvveti yalnızca hava varken oluşabilir! Yani uçakların havada kalabilmesi için yeterli hava yoğunluğuna ihtiyaçları vardır.
Ama yükseğe çıktıkça hava yoğunluğu azalır ve bir noktadan sonra uçak artık kendini havada tutamaz.
Büyük ticari uçaklar genellikle 31.000 ila 35.000 fit yükseklikte seyir eder. NASA’ya göre, bu uçakların en fazla çıkabileceği irtifa ise yaklaşık 12 kilometre civarındadır.
Şimdi bir de uzayı düşünelim: Uzayda hava hiç yok! Dolayısıyla uçaklar ne kadar yukarı gitmeye çalışırsa çalışsın, belirli bir noktadan sonra kaldırma kuvveti tamamen yok olur ve uçak geri düşer.
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Peki, jet motorlarıyla çıkabilir mi? Maalesef hayır. Çünkü uçak motorları da havaya bağımlı! Tıpkı arabalardaki içten yanmalı motorlar gibi uçak motorları da çalışmak için oksijene ihtiyaç duyar.
Jet motorları, yakıtı yakmak için havayı kullanır ve bu yanma işlemi sonucunda itme gücü üretir. Ancak uzayda hava olmadığı için uçaklar motorlarını çalıştıracak oksijeni bulamaz. Yani bir uçak uzaya çıkmaya kalkışırsa, motorları durur ve uçak atmosferin içine geri düşer.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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