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Sanılanın Aksine Çok Basit Sebebi Var: Dümdüz Uçan Bir Uçak Neden Uzaya Çıkamıyor?

Sanılanın Aksine Çok Basit Sebebi Var: Dümdüz Uçan Bir Uçak Neden Uzaya Çıkamıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 13:14

Dümdüz yukarı uçan bir uçağın, yeterince devam ederse uzaya ulaşacağını sanıyorsanız üzgünüz ama işler o kadar basit değil. Çünkü uçakların çalışma prensibi, onları Dünya atmosferine sıkı sıkıya bağlı tutuyor! Gelin sebeplerine teker teker bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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NASA’nın açıkladığına göre uçakların uçmasını sağlayan en önemli şey "kaldırma kuvveti" (lift). Uçak kanatları, havanın üst tarafta daha hızlı, alt tarafta ise daha yavaş hareket etmesine sebep olacak şekilde tasarlanmıştır.

NASA’nın açıkladığına göre uçakların uçmasını sağlayan en önemli şey "kaldırma kuvveti" (lift). Uçak kanatları, havanın üst tarafta daha hızlı, alt tarafta ise daha yavaş hareket etmesine sebep olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu hız farkı bir basınç farkı yaratır ve bu sayede uçak yukarı doğru kaldırılır.

Ancak burada çok kritik bir nokta var. Kaldırma kuvveti yalnızca hava varken oluşabilir! Yani uçakların havada kalabilmesi için yeterli hava yoğunluğuna ihtiyaçları vardır.

Ancak burada çok kritik bir nokta var. Kaldırma kuvveti yalnızca hava varken oluşabilir! Yani uçakların havada kalabilmesi için yeterli hava yoğunluğuna ihtiyaçları vardır.

Ama yükseğe çıktıkça hava yoğunluğu azalır ve bir noktadan sonra uçak artık kendini havada tutamaz.

Ama yükseğe çıktıkça hava yoğunluğu azalır ve bir noktadan sonra uçak artık kendini havada tutamaz.

Büyük ticari uçaklar genellikle 31.000 ila 35.000 fit yükseklikte seyir eder. NASA’ya göre, bu uçakların en fazla çıkabileceği irtifa ise yaklaşık 12 kilometre civarındadır.

Çünkü bu noktadan sonra havadaki oksijen ve hava yoğunluğu, uçağı havada tutacak kadar güçlü değildir.

Şimdi bir de uzayı düşünelim: Uzayda hava hiç yok! Dolayısıyla uçaklar ne kadar yukarı gitmeye çalışırsa çalışsın, belirli bir noktadan sonra kaldırma kuvveti tamamen yok olur ve uçak geri düşer.

Şimdi bir de uzayı düşünelim: Uzayda hava hiç yok! Dolayısıyla uçaklar ne kadar yukarı gitmeye çalışırsa çalışsın, belirli bir noktadan sonra kaldırma kuvveti tamamen yok olur ve uçak geri düşer.

Çünkü kanatların altına destek verecek hiçbir hava kalmaz.

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Peki, jet motorlarıyla çıkabilir mi? Maalesef hayır. Çünkü uçak motorları da havaya bağımlı! Tıpkı arabalardaki içten yanmalı motorlar gibi uçak motorları da çalışmak için oksijene ihtiyaç duyar.

Peki, jet motorlarıyla çıkabilir mi? Maalesef hayır. Çünkü uçak motorları da havaya bağımlı! Tıpkı arabalardaki içten yanmalı motorlar gibi uçak motorları da çalışmak için oksijene ihtiyaç duyar.

Jet motorları, yakıtı yakmak için havayı kullanır ve bu yanma işlemi sonucunda itme gücü üretir. Ancak uzayda hava olmadığı için uçaklar motorlarını çalıştıracak oksijeni bulamaz. Yani bir uçak uzaya çıkmaya kalkışırsa, motorları durur ve uçak atmosferin içine geri düşer.

Jet motorları, yakıtı yakmak için havayı kullanır ve bu yanma işlemi sonucunda itme gücü üretir. Ancak uzayda hava olmadığı için uçaklar motorlarını çalıştıracak oksijeni bulamaz. Yani bir uçak uzaya çıkmaya kalkışırsa, motorları durur ve uçak atmosferin içine geri düşer.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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