Uçakta Bir Yolcu Hayatını Kaybederse Ne Olur? Eski Uçuş Görevlisi, Şoke Eden Gerçek Prosedürü Açıkladı!
Uçakta Bir Yolcu Hayatını Kaybederse Ne Olur? Eski Uçuş Görevlisi, Şoke Eden Gerçek Prosedürü Açıkladı!
Uçak yolculukları genellikle heyecan verici olsa da kimsenin aklına gelmek istemeyeceği bir senaryo da mümkün. O da tahmin edersiniz ki bir yolcunun uçuş sırasında hayatını kaybetmesi. Eski bir uçuş görevlisi, bu tür durumlarda neler yapıldığını ve geçmişte kullanılan oldukça şaşırtıcı yöntemi açıkladı!
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Eski Virgin Atlantic uçuş görevlisi Mandy Smith, geçmişte uçakta vefat eden yolcular için çok daha farklı bir prosedür uygulandığını anlattı.
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Bunun temel sebebi, vefat eden kişinin diğer yolcuların görebileceği bir yerde olmamasını sağlamaktı. Ancak bu uygulama büyük bir probleme yol açıyordu!
Tuvalet yöntemi, başlangıçta mantıklı görünse de ölüm sonrası yaşanan “rigor mortis” (ölüm sertliği) sebebiyle büyük bir sorun ortaya çıktı.
Ölüm sertliği nedeniyle, tuvalete oturur pozisyonda bırakılan yolcular kasılıp kalıyordu ve cenaze görevlileri onları tabuta yerleştirmekte büyük zorluk çekiyordu!
Günümüzde uçakta hayatını kaybeden yolcular için farklı bir prosedür uygulanıyor.
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Ancak uçakta ölüm gerçekleştiğinde acil iniş yapılmıyor. Eğer kişi kesin olarak vefat ettiyse, uçuş normal prosedürlere uygun şekilde devam ediyor ve inişten sonra ambulans ya da adli tıp yetkilileri devreye giriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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