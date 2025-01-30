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Uçakta Bir Yolcu Hayatını Kaybederse Ne Olur? Eski Uçuş Görevlisi, Şoke Eden Gerçek Prosedürü Açıkladı!

Uçakta Bir Yolcu Hayatını Kaybederse Ne Olur? Eski Uçuş Görevlisi, Şoke Eden Gerçek Prosedürü Açıkladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 13:45

Uçak yolculukları genellikle heyecan verici olsa da kimsenin aklına gelmek istemeyeceği bir senaryo da mümkün. O da tahmin edersiniz ki bir yolcunun uçuş sırasında hayatını kaybetmesi. Eski bir uçuş görevlisi, bu tür durumlarda neler yapıldığını ve geçmişte kullanılan oldukça şaşırtıcı yöntemi açıkladı!

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Eski Virgin Atlantic uçuş görevlisi Mandy Smith, geçmişte uçakta vefat eden yolcular için çok daha farklı bir prosedür uygulandığını anlattı.

Eski Virgin Atlantic uçuş görevlisi Mandy Smith, geçmişte uçakta vefat eden yolcular için çok daha farklı bir prosedür uygulandığını anlattı.

“Eskiden, vefat eden yolcuları uçak tuvaletine yerleştirirdik ve tuvaleti kilitlerdik.”

Bunun temel sebebi, vefat eden kişinin diğer yolcuların görebileceği bir yerde olmamasını sağlamaktı. Ancak bu uygulama büyük bir probleme yol açıyordu!

Bunun temel sebebi, vefat eden kişinin diğer yolcuların görebileceği bir yerde olmamasını sağlamaktı. Ancak bu uygulama büyük bir probleme yol açıyordu!

Tuvalet yöntemi, başlangıçta mantıklı görünse de ölüm sonrası yaşanan “rigor mortis” (ölüm sertliği) sebebiyle büyük bir sorun ortaya çıktı.

Tuvalet yöntemi, başlangıçta mantıklı görünse de ölüm sonrası yaşanan “rigor mortis” (ölüm sertliği) sebebiyle büyük bir sorun ortaya çıktı.

Ölüm sertliği nedeniyle, tuvalete oturur pozisyonda bırakılan yolcular kasılıp kalıyordu ve cenaze görevlileri onları tabuta yerleştirmekte büyük zorluk çekiyordu!

Ölüm sertliği nedeniyle, tuvalete oturur pozisyonda bırakılan yolcular kasılıp kalıyordu ve cenaze görevlileri onları tabuta yerleştirmekte büyük zorluk çekiyordu!

Bu yöntem resmen kaldırıldı ve yeni bir prosedür geliştirildi.

Günümüzde uçakta hayatını kaybeden yolcular için farklı bir prosedür uygulanıyor.

Günümüzde uçakta hayatını kaybeden yolcular için farklı bir prosedür uygulanıyor.

  • Vefat eden kişi, ön koltuklara uzatılıyor ve üzeri battaniyelerle örtülüyor.

  • Uçuş görevlileri, aile yakınlarını sakinleştirmeye çalışıyor.

  • Bölge, battaniyelerle izole edilerek diğer yolcuların görmesi engelleniyor.

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Ancak uçakta ölüm gerçekleştiğinde acil iniş yapılmıyor. Eğer kişi kesin olarak vefat ettiyse, uçuş normal prosedürlere uygun şekilde devam ediyor ve inişten sonra ambulans ya da adli tıp yetkilileri devreye giriyor.

Ancak uçakta ölüm gerçekleştiğinde acil iniş yapılmıyor. Eğer kişi kesin olarak vefat ettiyse, uçuş normal prosedürlere uygun şekilde devam ediyor ve inişten sonra ambulans ya da adli tıp yetkilileri devreye giriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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