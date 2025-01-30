Uçakta Bir Yolcu Hayatını Kaybederse Ne Olur? Eski Uçuş Görevlisi, Şoke Eden Gerçek Prosedürü Açıkladı!

Uçak yolculukları genellikle heyecan verici olsa da kimsenin aklına gelmek istemeyeceği bir senaryo da mümkün. O da tahmin edersiniz ki bir yolcunun uçuş sırasında hayatını kaybetmesi. Eski bir uçuş görevlisi, bu tür durumlarda neler yapıldığını ve geçmişte kullanılan oldukça şaşırtıcı yöntemi açıkladı!