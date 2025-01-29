Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları
Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları
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1. Pokémon mu? Sakın ha!
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2. Dakikalarla hesaplanan cezalar...
3. Silgi mi? Ne silgisi?
4. Havuz mu? Unut gitsin!
5. Evde ayakkabı mı? Asla!
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6. Televizyon izlemek mi? Önce bir makale yaz bakalım!
7. Çok mu eğlendin? O zaman dışarı çıkmak yok!
8. Banyoda su içmek mi? Sakın!
9. Sadece bir kere hapşırabilirsin!
10. ‘Sup?’ dedim, bilgisayarım yok oldu!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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