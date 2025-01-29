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Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları

Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 20:33

Bazen ebeveynler çocuklarını korumak için katı kurallar koyar… Ancak bazı kurallar mantığın ötesine geçebiliyor! Disney’de tuvalet yasağı, televizyon izlemek için kompozisyon yazma şartı ve hatta bıçak kullanamama gibi inanılmaz yasaklarla büyüyen çocukların yaşadıklarını duyunca inanamayacaksınız.

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1. Pokémon mu? Sakın ha!

1. Pokémon mu? Sakın ha!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Benim Pokémon izlemem yasaktı. Sebebi mi? 'Evrim öğretiyor' diye! Annem ve babam, Pokémon’un evrim teorisini yaydığına inanıyordu ve bana izletmiyorlardı. Ne kadar mantıklı değil mi?'

2. Dakikalarla hesaplanan cezalar...

2. Dakikalarla hesaplanan cezalar...

Bir Reddit kullanıcısının başına gelenler:

'Eve ne kadar geç gelirsem, o kadar uzun süre cezalı kalıyordum. Kurallar basitti: Geç kaldığım her dakika için bir hafta ev hapsi. Bir defasında polis çevirmesine takıldığım için 10 hafta boyunca cezalı kaldım. Yani neredeyse üç ay!'

3. Silgi mi? Ne silgisi?

3. Silgi mi? Ne silgisi?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'İlkokulda bir ödev yaparken birkaç hata yaptım ve silgiyle düzelttim. Babam bunu görünce sinirlendi, kağıdı ikiye yırttı ve ‘İlk seferde doğru yapmalısın!’ dedi. Sorun şu ki evde başka boş kağıt kalmamıştı! Mecburen eski bir ödevimi tamamen silip üzerine yeniden yazmak zorunda kaldım.'

4. Havuz mu? Unut gitsin!

4. Havuz mu? Unut gitsin!

Bir Reddit kullanıcısının anlattığına göre:

'Ailem bana kamuya açık yüzme havuzlarına girmenin AIDS bulaştırabileceğini söyledi. Bu yüzden okulda yüzme dersleri olduğunda ben havuz kenarında yürüyüş yaparak ders saatinin dolmasını beklemek zorundaydım.'

5. Evde ayakkabı mı? Asla!

5. Evde ayakkabı mı? Asla!

Bir Reddit kullanıcısının başına gelenler:

'Annem evde ayakkabı giymeyi yasaklamıştı. Kim olursa olsun, evin içine ayakkabıyla girilemezdi. Bir gün protez bacakları olan bir arkadaşım bize geldi ve doğal olarak ayakkabılarını çıkarmadı. Annem sinirlenip ona ‘Neden herkes gibi kurallara uymuyorsun?’ diye çıkıştı. Arkadaşım ise paçalarını kaldırıp protezlerini gösterdi ve ‘Eğer çıkarırsam bacaklarımı da çıkarmış olurum,’ dedi. Annem o an bir şey diyemedi ama kurallardan asla vazgeçmedi.'

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6. Televizyon izlemek mi? Önce bir makale yaz bakalım!

6. Televizyon izlemek mi? Önce bir makale yaz bakalım!

Bir Reddit kullanıcısının yaşadıkları:

'Ailem bir televizyon programını izlememe izin vermeden önce, o program hakkında bir kompozisyon yazmamı istiyordu. Bir keresinde 'That's So Raven' izleyebilmek için dizinin kültürel ve eğitici yönlerini anlatan bir makale yazmak zorunda kalmıştım. Ayrıca 13 yaşına geldiğimde bile PG-13 filmleri izlememe izin verilmiyordu.'

7. Çok mu eğlendin? O zaman dışarı çıkmak yok!

7. Çok mu eğlendin? O zaman dışarı çıkmak yok!

Bir Reddit kullanıcısının başından geçenler:

'Arkadaşımın ailesi ona ‘Eğer hafta sonu çok eğlendiysen, hafta içi dışarı çıkamazsın’ diye bir kural koymuştu. Çünkü çok eğlenirse sorumluluklarını unutacağından korkuyorlardı. Üniversiteye kadar bu saçma kurala uymak zorunda kaldı!'

8. Banyoda su içmek mi? Sakın!

8. Banyoda su içmek mi? Sakın!

Bir Reddit kullanıcısının başından geçenler:

'Banyodaki su, evdeki en soğuk ve en temiz suydu. Ancak annem, banyoda su içtiğimi fark edince ‘Bundan sonra sadece mutfaktan su içeceksin’ diyerek yasak koydu. Sonuç? Ilık ve tatsız bir su içme mecburiyeti!'

9. Sadece bir kere hapşırabilirsin!

Bir Reddit kullanıcısının başından geçenler:

'Eğer iki kere art arda hapşırırsam, ‘Bu hijyenik değil ve terbiyesizlik’ diyerek azar işitiyordum. Ama en kötüsü, bir gün art arda hapşırınca babam sinirlenip beni bir hafta ev hapsine mahkum etti! Şaka gibi, değil mi?'

10. ‘Sup?’ dedim, bilgisayarım yok oldu!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Kız kardeşimin yeni erkek arkadaşına ‘Sup?’ diye selam verdim. Annem o kadar sinirlendi ki, gece yatmadan önce bilgisayarımı Hulk gibi yumruklayarak ikiye böldü!'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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