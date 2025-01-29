Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları

Bir Reddit kullanıcısının başına gelenler:

'Annem evde ayakkabı giymeyi yasaklamıştı. Kim olursa olsun, evin içine ayakkabıyla girilemezdi. Bir gün protez bacakları olan bir arkadaşım bize geldi ve doğal olarak ayakkabılarını çıkarmadı. Annem sinirlenip ona ‘Neden herkes gibi kurallara uymuyorsun?’ diye çıkıştı. Arkadaşım ise paçalarını kaldırıp protezlerini gösterdi ve ‘Eğer çıkarırsam bacaklarımı da çıkarmış olurum,’ dedi. Annem o an bir şey diyemedi ama kurallardan asla vazgeçmedi.'