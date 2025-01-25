Yaşanmış Örnekleri Var! Uzun Süre Yıkanmazsak Ne Olur?

Bazı insanlar için duş almak günlük bir rutin olsa da tarihin farklı dönemlerinde ve kültürlerinde temizlik alışkanlıkları oldukça değişiklik göstermiş. Romalılar gibi sıcak su banyolarında günlerini geçirenlerden tutun da suyun hastalıklara sebep olduğuna inanan Orta Çağ Avrupalılarına kadar... Peki, tarihin en sıra dışı kişileri arasında yer alan ve yıllarca suya dokunmayan insanların hikayelerine göz atmaya ne dersiniz?