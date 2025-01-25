Yaşanmış Örnekleri Var! Uzun Süre Yıkanmazsak Ne Olur?
Yaşanmış Örnekleri Var! Uzun Süre Yıkanmazsak Ne Olur?
Bazı insanlar için duş almak günlük bir rutin olsa da tarihin farklı dönemlerinde ve kültürlerinde temizlik alışkanlıkları oldukça değişiklik göstermiş. Romalılar gibi sıcak su banyolarında günlerini geçirenlerden tutun da suyun hastalıklara sebep olduğuna inanan Orta Çağ Avrupalılarına kadar... Peki, tarihin en sıra dışı kişileri arasında yer alan ve yıllarca suya dokunmayan insanların hikayelerine göz atmaya ne dersiniz?
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94 yaşındaki İranlı Amou Haji, "dünyanın en kirli adamı" unvanıyla tanınıyordu. Tam 50 yıl boyunca suya ve sabuna dokunmayan Haji, yıkanmanın kendisini hasta edeceğine inanıyordu.
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Kirle kaplı vücudu ve tütün dolu piposuyla dikkat çeken bu adamın en sevdiği yiyecekler arasında çürük et ve kirpi bulunuyordu.
Hayatı boyunca temiz suya yaklaşmayan Haji, çevresinin baskısına dayanamayarak 2022 yılında sonunda bir banyo yaptı. Ancak bu banyodan sadece birkaç ay sonra hayatını kaybetti.
Bu tür sıra dışı alışkanlıklara sahip olan tek kişi Haji değildi. Hindistan’da yaşayan Kailash Singh, 35 yıldan uzun bir süre boyunca yıkanmamıştı.
Singh, bunu ülkesine olan sevgisi için yaptığını iddia etse de komşuları bu alışkanlığın bir kahin tarafından erkek çocuk sahibi olma umuduyla başladığını söylüyor.
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Singh’in temizlik anlayışı ise oldukça ilginç. Kendisi, “ateş banyosu” adı verdiği yöntemi kullanıyor ve mikropları yok etmek için ateş başında oturmayı tercih ediyordu.
Uzun süre yıkanmamanın sağlığa etkileri konusunda kesin bir çizgi olmasa da dermatologlara göre bu alışkanlık, bazı ciddi sonuçlara yol açabilir.
Dr. Samantha Eisman, cildimizin üzerinde iyi ve kötü bakteriler arasında hassas bir denge olduğunu ve yıkanmamanın bu dengeyi bozabileceğini belirtiyor.
Yıkanmamak ayrıca ölü deri birikimine yol açar. Cildin üst tabakasında oluşan bu katman, “stratum corneum” olarak bilinir.
Eisman, yıkanmamanın cilt problemlerini de tetikleyebileceğini söylüyor. Bu problemler arasında şunlar bulunuyor:
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Yıkanmamak kadar çok sık duş almak da cilde zarar verebilir. Örneğin, aşırı duş almak cildin kurumasına, egzama ve gül hastalığı gibi problemlere yol açabilir.
Uzmanlar, sabun yerine koku içermeyen ürünler kullanmayı, kısa ve ılık duşlar almayı, sert ovmalardan kaçınmayı ve duş sonrası cildi nemlendirmeyi öneriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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