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Tıp Tarihine Damga Vuran Çift Başlı Bengal Çocuğunun Nadir ve Trajik Hikayesi

Tıp Tarihine Damga Vuran Çift Başlı Bengal Çocuğunun Nadir ve Trajik Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 16:36

18. yüzyılda Bengal’de yaşayan bir çocuğun iki başla doğduğunu ve bilim dünyasında yankı uyandırdığını biliyor muydunuz? Bu nadir tıbbi olay, hem trajik bir kaderi hem de tıp tarihindeki en ilginç vakalardan birini temsil ediyor. Gelin beraber bakalım...

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1783 yılında Hindistan’ın Bengal bölgesindeki Mundul Gaut köyünde bir bebek dünyaya geldi. Ancak bu bebek diğerlerinden çok farklıydı çünkü iki başı vardı.

1783 yılında Hindistan’ın Bengal bölgesindeki Mundul Gaut köyünde bir bebek dünyaya geldi. Ancak bu bebek diğerlerinden çok farklıydı çünkü iki başı vardı.

Doğumu gerçekleştiren ebe, çocuğun görünüşünden o kadar korktu ki onu öldürmeye çalıştı. Neyse ki bebek kurtarıldı ancak bir gözünde ve kulağında yanık izleri kaldı.

Doğumu gerçekleştiren ebe, çocuğun görünüşünden o kadar korktu ki onu öldürmeye çalıştı. Neyse ki bebek kurtarıldı ancak bir gözünde ve kulağında yanık izleri kaldı.

İlk şoklarını atlatan ebeveynler, çocuğun bu sıra dışı görünümünü bir gelir kapısı olarak görüp Kalküta’ya taşındı. Burada, çocuğun sergilenmesiyle aile ciddi bir gelir elde etmeye başladı.

İlk şoklarını atlatan ebeveynler, çocuğun bu sıra dışı görünümünü bir gelir kapısı olarak görüp Kalküta’ya taşındı. Burada, çocuğun sergilenmesiyle aile ciddi bir gelir elde etmeye başladı.

Çocuğun ikinci başı, ilk başın tam üzerinde, ters bir şekilde duruyordu. İkinci baş, bağımsız bir şekilde hareket edebiliyordu. Çocuk ağladığında ikinci başın yüzü bazen hiçbir tepki göstermiyor, hatta çocuk uyuduğunda ikinci başın gözleri açık kalabiliyordu.

Çocuğun ikinci başı, ilk başın tam üzerinde, ters bir şekilde duruyordu. İkinci baş, bağımsız bir şekilde hareket edebiliyordu. Çocuk ağladığında ikinci başın yüzü bazen hiçbir tepki göstermiyor, hatta çocuk uyuduğunda ikinci başın gözleri açık kalabiliyordu.

İkinci baş, çevresel uyarıcılara tepki veriyordu. Yanakları sıkıldığında yüzünü buruşturuyor, hatta emzirildiğinde emme hareketi yapıyordu. Ancak göz refleksleri zayıftı ve ışığa çok az tepki gösteriyordu.

İkinci baş, çevresel uyarıcılara tepki veriyordu. Yanakları sıkıldığında yüzünü buruşturuyor, hatta emzirildiğinde emme hareketi yapıyordu. Ancak göz refleksleri zayıftı ve ışığa çok az tepki gösteriyordu.

İlginç bir şekilde bu durum, çocuğun genel sağlığını etkilemiyor gibiydi.

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Bu sıra dışı çocuk, dört yaşına kadar hayatta kalmayı başardı. Ancak bir gün annesi su almak için onu yalnız bıraktığında, bir kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.

Bu sıra dışı çocuk, dört yaşına kadar hayatta kalmayı başardı. Ancak bir gün annesi su almak için onu yalnız bıraktığında, bir kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.

Çocuğun dini inançlarına bağlı olan ailesi, vücudunun bilimsel amaçlarla kullanılmasını reddetti ve onu Boopnorain Nehri kıyısına gömdü. Ancak bu mezar kısa bir süre sonra yağmalandı.

Çocuğun dini inançlarına bağlı olan ailesi, vücudunun bilimsel amaçlarla kullanılmasını reddetti ve onu Boopnorain Nehri kıyısına gömdü. Ancak bu mezar kısa bir süre sonra yağmalandı.

Mezarı soyan Doğu Hindistan Şirketi'nden bir ajan olan Mr. Dent, çocuğun bedenini inceledi ve kafatasını İngiltere’ye götürdü.

Bugün, Bengal’in iki başlı çocuğunun kafatası Londra’daki Royal College of Surgeons’daki Hunterian Müzesi’nde sergileniyor.

Bugün, Bengal’in iki başlı çocuğunun kafatası Londra’daki Royal College of Surgeons’daki Hunterian Müzesi’nde sergileniyor.

Bengal’in iki başlı çocuğunun durumu, "craniopagus parasiticus" olarak bilinen nadir bir tıbbi durumdan kaynaklanıyordu. Yani yaklaşık 5 milyon doğumda yalnızca 2-3 kez görülen bir tür parazitik ikiz vakası.

Bengal’in iki başlı çocuğunun durumu, "craniopagus parasiticus" olarak bilinen nadir bir tıbbi durumdan kaynaklanıyordu. Yani yaklaşık 5 milyon doğumda yalnızca 2-3 kez görülen bir tür parazitik ikiz vakası.

Embriyo, gelişimi sırasında tamamen ayrılamaz ve bir ikiz, diğerine yapışık şekilde kalır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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