Tıp Tarihine Damga Vuran Çift Başlı Bengal Çocuğunun Nadir ve Trajik Hikayesi

18. yüzyılda Bengal’de yaşayan bir çocuğun iki başla doğduğunu ve bilim dünyasında yankı uyandırdığını biliyor muydunuz? Bu nadir tıbbi olay, hem trajik bir kaderi hem de tıp tarihindeki en ilginç vakalardan birini temsil ediyor. Gelin beraber bakalım...