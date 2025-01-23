Teletabiler’in Bir Bölümü O Kadar Korkutucuydu ki 1999’da Yasaklandı! Aslan ve Ayı Masalı
Teletabiler’in Bir Bölümü O Kadar Korkutucuydu ki 1999’da Yasaklandı! Aslan ve Ayı Masalı
90’larda büyüyen çocuklar için Teletabiler, sabahları televizyon başında geçirilen neşeli anılar demekti. Ancak 1997’de yayınlanan bir bölüm, bu masum atmosferden oldukça farklıydı. Hatta o kadar korkutucuydu ki iki yıl sonra, 1999’da yayından kaldırıldı! Gelin olaya beraber bakalım...
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Her şey, "Aslan ve Ayı" adlı sahneyle başladı. Bölüm, Teletabiler’in klasik parlak yeşil çayırlarında geçiyordu. Ancak bu kez renkli eğlencenin yerini, gözleriyle rahatsız edici bir şekilde sağa sola bakan bir aslan ve korkutucu bir ayının kovalama sahnesi aldı.
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Aslan karakteri sahneye, çayırda tekerleklerle yuvarlanarak girdi ve ürkütücü bir sesle konuşmaya başladı: “Ben korkunç bir aslanım ve ayıyı arıyorum.”
Ardından, birdenbire sahneye giren ayı, yüksek sesle “Böö!” diyerek aslanı korkutmaya çalıştı.
Bu noktadan itibaren aslanın sürekli "Onu bulmalıyım!" diye bağırdığı sahneler, Teletabiler’in izleyicisi olan 1-4 yaş arası çocuklar için fazlasıyla rahatsız ediciydi.
Ebeveynler, bu bölümle ilgili “korkutucu ses efektleri, karanlık ton ve ürpertici diyaloglar” nedeniyle BBC’ye sayısız şikayette bulundu. Hatta bazı çocuklar bu sahne nedeniyle kabus gördüğünü bile anlattı.
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BBC, 1999’da, "Aslan ve Ayı" sahnesi için gelen yoğun şikayetler üzerine bölümü tamamen yayından kaldırdı. Yapımcılar, sahnenin hedef kitlenin yaş grubuna uygun olmadığını kabul etti.
Yine de birçok 90’lar çocuğu için bu bölüm, Teletabiler ile ilgili en unutulmaz anılar arasında yer alıyor. Ve evet bugün bile izleyen birçok kişi, o korkutucu aslanın ve ayının ürkütücü kovalama sahnesini yeniden hatırlayınca ürperiyor!
Peki ya siz o korkutucu bölümü hatırlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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