Teletabiler’in Bir Bölümü O Kadar Korkutucuydu ki 1999’da Yasaklandı! Aslan ve Ayı Masalı

90’larda büyüyen çocuklar için Teletabiler, sabahları televizyon başında geçirilen neşeli anılar demekti. Ancak 1997’de yayınlanan bir bölüm, bu masum atmosferden oldukça farklıydı. Hatta o kadar korkutucuydu ki iki yıl sonra, 1999’da yayından kaldırıldı! Gelin olaya beraber bakalım...