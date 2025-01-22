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Looney Tunes’ta Sıkça Gördüğümüz “Acme” İsmi Nereden Geliyor?

Looney Tunes’ta Sıkça Gördüğümüz “Acme” İsmi Nereden Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 16:36

Çizgi film dünyasının unutulmazlarından biri olan “Acme Corporation,” uçan patenlerden devasa taşlara kadar her şeyi üretmesiyle bilinir. Ancak bu ismin hikayesi, çizgi filmlerden çok daha derinlere uzanıyor. Peki neymiş anlamı? Gelin bakalım...

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Acme, Yunan kökenli bir kelime olup “zirve” ya da “en iyi” anlamına gelir. “Akme” olarak telaffuz edilen kelime, genellikle bir kategorinin ya da ürünün en üstün örneğini ifade etmek için kullanılır.

Acme, Yunan kökenli bir kelime olup “zirve” ya da “en iyi” anlamına gelir. “Akme” olarak telaffuz edilen kelime, genellikle bir kategorinin ya da ürünün en üstün örneğini ifade etmek için kullanılır.

Yani Acme, aslında mükemmelliği temsil eden bir isim!

Chuck Jones’un Looney Tunes ve Merrie Melodies çizgi filmlerinde sıkça yer verdiği bu ismin arkasında ise oldukça yaratıcı bir hikaye bulunuyor.

Chuck Jones’un Looney Tunes ve Merrie Melodies çizgi filmlerinde sıkça yer verdiği bu ismin arkasında ise oldukça yaratıcı bir hikaye bulunuyor.

Chuck Jones, 30 yıl boyunca Looney Tunes dünyasına hayat veren animatör, yazar ve yönetmen olarak Acme isminin hikayesini anlattı.

Chuck Jones, 30 yıl boyunca Looney Tunes dünyasına hayat veren animatör, yazar ve yönetmen olarak Acme isminin hikayesini anlattı.

Jones, çocukluklarında kendi eğlencelerini yaratmak zorunda olduklarını ve “Acme”nin bu yaratıcı hayal gücünden doğduğunu söylüyor.

Jones, çocukluklarında kendi eğlencelerini yaratmak zorunda olduklarını ve “Acme”nin bu yaratıcı hayal gücünden doğduğunu söylüyor.

Bir market ya da dükkan kurduklarında, hayali işletmenin ismini “Acme” koymuşlar.

Bunun bir başka sebebi de dönemin telefon rehberlerinde “Acme” kelimesinin oldukça yaygın olmasıydı. Rehberler alfabetik sıraya göre düzenlendiği için “Acme,” her zaman listenin en üst sıralarında yer alıyordu.

Bunun bir başka sebebi de dönemin telefon rehberlerinde “Acme” kelimesinin oldukça yaygın olmasıydı. Rehberler alfabetik sıraya göre düzenlendiği için “Acme,” her zaman listenin en üst sıralarında yer alıyordu.

Örneğin, “Acme Drugs” ya da “Acme Groceries” gibi isimler dönemin işletmeleri arasında oldukça popülerdi.

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Bugün hala “Acme Corporation” gibi isimlere sahip birçok şirket bulmak mümkün.

Bugün hala “Acme Corporation” gibi isimlere sahip birçok şirket bulmak mümkün.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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