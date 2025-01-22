Looney Tunes’ta Sıkça Gördüğümüz “Acme” İsmi Nereden Geliyor?
Looney Tunes’ta Sıkça Gördüğümüz “Acme” İsmi Nereden Geliyor?
Çizgi film dünyasının unutulmazlarından biri olan “Acme Corporation,” uçan patenlerden devasa taşlara kadar her şeyi üretmesiyle bilinir. Ancak bu ismin hikayesi, çizgi filmlerden çok daha derinlere uzanıyor. Peki neymiş anlamı? Gelin bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acme, Yunan kökenli bir kelime olup “zirve” ya da “en iyi” anlamına gelir. “Akme” olarak telaffuz edilen kelime, genellikle bir kategorinin ya da ürünün en üstün örneğini ifade etmek için kullanılır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chuck Jones’un Looney Tunes ve Merrie Melodies çizgi filmlerinde sıkça yer verdiği bu ismin arkasında ise oldukça yaratıcı bir hikaye bulunuyor.
Chuck Jones, 30 yıl boyunca Looney Tunes dünyasına hayat veren animatör, yazar ve yönetmen olarak Acme isminin hikayesini anlattı.
Jones, çocukluklarında kendi eğlencelerini yaratmak zorunda olduklarını ve “Acme”nin bu yaratıcı hayal gücünden doğduğunu söylüyor.
Bunun bir başka sebebi de dönemin telefon rehberlerinde “Acme” kelimesinin oldukça yaygın olmasıydı. Rehberler alfabetik sıraya göre düzenlendiği için “Acme,” her zaman listenin en üst sıralarında yer alıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün hala “Acme Corporation” gibi isimlere sahip birçok şirket bulmak mümkün.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın