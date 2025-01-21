Ardında Özel Bir Anlam Varmış: Apple'ın Tüm Ürünlerinde Neden Saat Hep 9.41’i Gösteriyor?
Ardında Özel Bir Anlam Varmış: Apple'ın Tüm Ürünlerinde Neden Saat Hep 9.41’i Gösteriyor?
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9 Ocak 2007'de Steve Jobs, teknoloji dünyasını derinden sarsacak bir ürünü, ilk iPhone'u tanıttı. Sunum sırasında, Jobs’un iPhone’u ekrana getirdiği an saat tam olarak 9.42’ydi.
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Apple’ın eski kıdemli iOS yazılım başkanı Steve Forstall, bu tercihin tamamen planlı olduğunu şöyle açıklamıştı:
Bu küçük ama dikkat çekici değişim, 2010 yılında iPad’in tanıtımı sırasında gerçekleşti. O dönemde, Apple sunumlarının planlaması yeniden yapılandırıldı ve tanıtım anlarının 9.41’e daha yakın olduğu fark edildi.
Böylece 9.41, Apple ürünlerinin ekranlarında yerini aldı ve bugüne kadar değişmeden kaldı. Günümüzde Apple’ın lansmanları daha çok video prodüksiyonlarıyla yapılıyor. Bu yüzden tanıtım saatinin birebir sunum saatine uyum sağlaması eskisi kadar önemli değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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