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Ardında Özel Bir Anlam Varmış: Apple'ın Tüm Ürünlerinde Neden Saat Hep 9.41’i Gösteriyor?

Ardında Özel Bir Anlam Varmış: Apple'ın Tüm Ürünlerinde Neden Saat Hep 9.41’i Gösteriyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 14:45

Reklam afişlerinde ya da Apple’ın resmi sitesinde yeni bir iPhone, iPad veya MacBook görürseniz, ekrandaki saatin hep 9:41 olduğunu fark etmişsinizdir. Ama neden? Merak edenler için işte bu küçük ama anlamlı detayın hikayesi…

Apple'ın saat tercihi aslında oldukça özel bir anı ölümsüzleştiriyor.

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9 Ocak 2007'de Steve Jobs, teknoloji dünyasını derinden sarsacak bir ürünü, ilk iPhone'u tanıttı. Sunum sırasında, Jobs’un iPhone’u ekrana getirdiği an saat tam olarak 9.42’ydi.

9 Ocak 2007'de Steve Jobs, teknoloji dünyasını derinden sarsacak bir ürünü, ilk iPhone'u tanıttı. Sunum sırasında, Jobs’un iPhone’u ekrana getirdiği an saat tam olarak 9.42’ydi.

iPhone’un ekranında gösterilen saat de bu tarihi ana atıfta bulunuyordu.

Apple’ın eski kıdemli iOS yazılım başkanı Steve Forstall, bu tercihin tamamen planlı olduğunu şöyle açıklamıştı:

Apple’ın eski kıdemli iOS yazılım başkanı Steve Forstall, bu tercihin tamamen planlı olduğunu şöyle açıklamıştı:

“Sunumlarımızı, büyük tanıtım anının yaklaşık 40. dakikada gerçekleşecek şekilde tasarlarız. Ürünü ekrana getirdiğimizde, saatin izleyicilerin saatlerine yakın olmasını isteriz. Ancak tam 40 dakikayı tutturamayacağımızı biliriz.”

Bu küçük ama dikkat çekici değişim, 2010 yılında iPad’in tanıtımı sırasında gerçekleşti. O dönemde, Apple sunumlarının planlaması yeniden yapılandırıldı ve tanıtım anlarının 9.41’e daha yakın olduğu fark edildi.

Bu küçük ama dikkat çekici değişim, 2010 yılında iPad’in tanıtımı sırasında gerçekleşti. O dönemde, Apple sunumlarının planlaması yeniden yapılandırıldı ve tanıtım anlarının 9.41’e daha yakın olduğu fark edildi.

Böylece 9.41, Apple ürünlerinin ekranlarında yerini aldı ve bugüne kadar değişmeden kaldı. Günümüzde Apple’ın lansmanları daha çok video prodüksiyonlarıyla yapılıyor. Bu yüzden tanıtım saatinin birebir sunum saatine uyum sağlaması eskisi kadar önemli değil.

Böylece 9.41, Apple ürünlerinin ekranlarında yerini aldı ve bugüne kadar değişmeden kaldı. Günümüzde Apple’ın lansmanları daha çok video prodüksiyonlarıyla yapılıyor. Bu yüzden tanıtım saatinin birebir sunum saatine uyum sağlaması eskisi kadar önemli değil.

Siz bu detayı fark etmiş miydiniz?

Siz bu detayı fark etmiş miydiniz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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