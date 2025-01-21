Ardında Özel Bir Anlam Varmış: Apple'ın Tüm Ürünlerinde Neden Saat Hep 9.41’i Gösteriyor?

Reklam afişlerinde ya da Apple’ın resmi sitesinde yeni bir iPhone, iPad veya MacBook görürseniz, ekrandaki saatin hep 9:41 olduğunu fark etmişsinizdir. Ama neden? Merak edenler için işte bu küçük ama anlamlı detayın hikayesi…

Apple'ın saat tercihi aslında oldukça özel bir anı ölümsüzleştiriyor.