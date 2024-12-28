iPhone'ların Arka Kamerasının Yanındaki O Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?
iPhone'ların Arka Kamerasının Yanındaki O Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?
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Apple, iPhone modellerini her yıl yeniliklerle donatırken, bu küçük ama önemli detayı uzun süredir koruyor.
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Bu delik ilk olarak 2013 yılında iPhone 5S ile hayatımıza girdi. Eski iPhone modellerinde bu delik, arka kameranın sağ tarafında yer alıyordu.
Ancak iPhone 11 serisinden itibaren, bu delik artık kamera modülünün alt sağ köşesine yerleştirildi. Yeni modellerdeki konumu biraz değişmiş olsa da işlevi hala aynı!
Tahmin ettiğinizden çok daha kritik bir işlevi var. Bu minik delik aslında bir mikrofon! iPhone'larda arka kameranın yanında bulunan bu delik, cihazın toplamda üç mikrofonundan biri.
Bu mikrofonun temel görevi, özellikle kamera yönünde gelen sesleri net bir şekilde algılamak ve kaydetmek. İster video çekiyor olun ister bir görüntülü arama yapın, seslerin netliği ve yönü çok daha doğru bir şekilde yakalanıyor.
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Özellikle arka kamera kullanılırken, bu küçük mikrofonun devreye girmesi sayesinde dış seslerden arındırılmış, net ve doğru yönlendirilmiş ses kayıtları elde ediliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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