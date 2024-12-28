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iPhone'ların Arka Kamerasının Yanındaki O Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?

iPhone'ların Arka Kamerasının Yanındaki O Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 14:35

iPhone'unuzun arka kamerasına hiç dikkatlice baktınız mı? Orada, kameraların hemen yanında fark edilmesi güç küçük bir delik var. İlk bakışta gereksiz bir detay gibi görünse de aslında oldukça önemli bir görevi var! Gelin işlevine beraber bakalım. Sizi aşağıya alalım 👇🏻

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Apple, iPhone modellerini her yıl yeniliklerle donatırken, bu küçük ama önemli detayı uzun süredir koruyor.

Apple, iPhone modellerini her yıl yeniliklerle donatırken, bu küçük ama önemli detayı uzun süredir koruyor.

Bu delik ilk olarak 2013 yılında iPhone 5S ile hayatımıza girdi. Eski iPhone modellerinde bu delik, arka kameranın sağ tarafında yer alıyordu.

Bu delik ilk olarak 2013 yılında iPhone 5S ile hayatımıza girdi. Eski iPhone modellerinde bu delik, arka kameranın sağ tarafında yer alıyordu.

Ancak iPhone 11 serisinden itibaren, bu delik artık kamera modülünün alt sağ köşesine yerleştirildi. Yeni modellerdeki konumu biraz değişmiş olsa da işlevi hala aynı!

Ancak iPhone 11 serisinden itibaren, bu delik artık kamera modülünün alt sağ köşesine yerleştirildi. Yeni modellerdeki konumu biraz değişmiş olsa da işlevi hala aynı!

Tahmin ettiğinizden çok daha kritik bir işlevi var. Bu minik delik aslında bir mikrofon! iPhone'larda arka kameranın yanında bulunan bu delik, cihazın toplamda üç mikrofonundan biri.

Tahmin ettiğinizden çok daha kritik bir işlevi var. Bu minik delik aslında bir mikrofon! iPhone'larda arka kameranın yanında bulunan bu delik, cihazın toplamda üç mikrofonundan biri.

Bu mikrofonun temel görevi, özellikle kamera yönünde gelen sesleri net bir şekilde algılamak ve kaydetmek. İster video çekiyor olun ister bir görüntülü arama yapın, seslerin netliği ve yönü çok daha doğru bir şekilde yakalanıyor.

Bu mikrofonun temel görevi, özellikle kamera yönünde gelen sesleri net bir şekilde algılamak ve kaydetmek. İster video çekiyor olun ister bir görüntülü arama yapın, seslerin netliği ve yönü çok daha doğru bir şekilde yakalanıyor.
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Özellikle arka kamera kullanılırken, bu küçük mikrofonun devreye girmesi sayesinde dış seslerden arındırılmış, net ve doğru yönlendirilmiş ses kayıtları elde ediliyor.

Özellikle arka kamera kullanılırken, bu küçük mikrofonun devreye girmesi sayesinde dış seslerden arındırılmış, net ve doğru yönlendirilmiş ses kayıtları elde ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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