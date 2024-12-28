iPhone'ların Arka Kamerasının Yanındaki O Küçük Delik Ne İşe Yarıyor?

iPhone'unuzun arka kamerasına hiç dikkatlice baktınız mı? Orada, kameraların hemen yanında fark edilmesi güç küçük bir delik var. İlk bakışta gereksiz bir detay gibi görünse de aslında oldukça önemli bir görevi var! Gelin işlevine beraber bakalım. Sizi aşağıya alalım 👇🏻