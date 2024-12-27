Japonya'nın 2050 Yılında Yaşadığının Kanıtı Olan Birbirinden Muhteşem Teknolojileri

Japonya'ya gittiğinizde sizi en çok şaşırtacak şeylerden biri, günlük hayatın neredeyse her alanına entegre olmuş ileri teknoloji olacak. Akıllı tuvaletlerden holografik konserlere kadar pek çok detay, adeta bir bilim kurgu filminin içinde yaşıyormuş hissi veriyor. Evet, Japonlar gerçekten 2050 yılında yaşıyor gibi görünüyorlar! Gelin neler kullandıklarına beraber bakalım...