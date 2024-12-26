Bir Yıl Boyunca Fark Edilmeden Yabancı Birinin Dolabında Yaşayan Japon Kadın

Düşünün, mutfaktan yiyecekleriniz kayboluyor, televizyonunuz izleniyor ve biri duşunuzu kullanıyor… Ancak evde tek başınıza yaşadığınızı sanıyorsunuz! 2008 yılında Japonya'da bir adamın başına tam da böyle bir olay geldi. Ortaya çıkan gerçek, hayret verici! Gelin detaylarına bakalım.