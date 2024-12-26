Everest'in Zirvesinde Ölüme Terk Edilen Beck Weathers’ın İmkansız Hayatta Kalma Hikayesi
Everest'in Zirvesinde Ölüme Terk Edilen Beck Weathers’ın İmkansız Hayatta Kalma Hikayesi
Everest’in dondurucu soğuğunda, oksijen tüpleri tükenmiş ve görüşünü kaybetmiş bir adam… Beck Weathers, imkansızın kıyısında hayatta kalmayı başardı. 1996'da Everest’in zirvesinde fırtınaya yakalanan Weathers, donmuş bir bedenle terk edildi. Peki, nasıl oldu da ölümün pençesinden kurtuldu ve hayatını tamamen değiştirdi?
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1996 yılının Mayıs ayında, Beck Weathers ve 10 diğer dağcı Everest’in zirvesine doğru ilerlerken şiddetli bir kar fırtınasına yakalandı. 8.000 metre yükseklikte oksijensiz ve kör bir şekilde yaşam savaşı veren Weathers, bilincini kaybetti ve ölüme terk edildi.
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O gece, sekiz dağcı hayatını kaybetti ve bu olay Everest tarihinin en ölümcül felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Beck Weathers ise mucizevi bir şekilde sabaha ulaştı.
Donmuş elleri ve siyaha dönmüş yüzüyle Weathers, hayatta kalma içgüdüsüyle harekete geçti. Bilincini yeniden kazandığında, güneşin batmak üzere olduğunu fark etti ve kendi kendine şunu söyledi: “Bir saatim daha var, hareket etmeliyim.”
Bu sözler Weathers’ın yeniden hayata tutunmasının başlangıcı oldu. Ayağa kalktı, adım attı ve sonunda güvenli bölgeye ulaşmayı başardı.
Beck Weathers’ın vücudu bu maceradan ağır yaralarla çıktı: Bir kolu ampute edildi, parmaklarını kaybetti ve yüzü yeniden inşa edildi. Ancak asıl değişim, zihninde ve hayat tarzında gerçekleşti.
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Eskiden dağlara olan saplantısı ailesiyle arasına duvarlar örmüştü. Ancak ölümle yüzleşmek, ona hayatın gerçek değerini öğretti. Eşi Peach, ona bir yıl daha şans tanıdı ve Weathers bu fırsatı değerlendirdi.
Bugün, Beck Weathers hayatını ilham verici konuşmalar yaparak sürdürüyor. Hikayesi Hollywood filmlerine, kitaplara ve sayısız konferansa taşındı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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