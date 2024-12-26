Everest'in Zirvesinde Ölüme Terk Edilen Beck Weathers’ın İmkansız Hayatta Kalma Hikayesi

Everest’in dondurucu soğuğunda, oksijen tüpleri tükenmiş ve görüşünü kaybetmiş bir adam… Beck Weathers, imkansızın kıyısında hayatta kalmayı başardı. 1996'da Everest’in zirvesinde fırtınaya yakalanan Weathers, donmuş bir bedenle terk edildi. Peki, nasıl oldu da ölümün pençesinden kurtuldu ve hayatını tamamen değiştirdi?

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