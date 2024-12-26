Dünyadan İzole Bir Şekilde Balonun İçinde Yaşamak Zorunda Kalan David Vetter'ın Trajik Hikayesi

Hayatınız boyunca bir balonun içinde yaşamak zorunda olduğunuzu hayal edin. Dokunmak, sarılmak ve dış dünyayı hissetmek sizin için imkansız hale geliyor. David Vetter, sadece 12 yıl süren kısa hayatında tam da böyle bir kaderle yüzleşti. Ancak onun hikayesi, tıp dünyasına büyük sorular ve cevaplar bıraktı. Gelin hikayesine daha yakından bakalım.