Rulet Masasında 1.2 Milyon Dolar Kazanarak Gazinoyu Neredeyse Batıran Adam

Bir doktor olan Richard Jarecki, rulet masasını matematikle alt etti. Haftalar içinde milyonlar kazandı. Kumarhaneyi iflasın eşiğine getirdi ve tüm bunları tamamen bilimsel bir yöntemle başardı. Peki ama nasıl? diye sorabilirsiniz. Gelin birlikte bakalım!

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