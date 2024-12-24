Rulet Masasında 1.2 Milyon Dolar Kazanarak Gazinoyu Neredeyse Batıran Adam
Rulet Masasında 1.2 Milyon Dolar Kazanarak Gazinoyu Neredeyse Batıran Adam
24.12.2024 - 12:42
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1950'lerde tıp eğitimi gören Richard Jarecki, bilim dünyasında tanınan bir araştırmacıydı. Ancak Jarecki'nin sayılarla olan özel ilişkisi, onu tıp dünyasından alıp kumarhanelerin dünyasına taşıdı.
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Birçok kişi için rulet, tamamen şansa dayalı bir oyun gibi görünse de Jarecki farklı düşünüyordu. Bilimsel analiz ve sayısal verilerle rulet masasını alt edebileceğine inanıyordu.
Jarecki ve matematikçi eşi Carol Fuhse, aylar boyunca rulet masalarını incelediler. Çoğu kumarhane ekipmanı her gün değiştirilirken, rulet çarklarının bazen onlarca yıl aynı kaldığını fark ettiler.
Eski çarkların zamanla yıprandığını ve minik kusurlar oluştuğunu gözlemlediler. Bu kusurların, bazı sayılara daha fazla isabet ihtimali yarattığını keşfettiler.
Jarecki, ilk büyük denemesini sadece 700 dolarla yaptı ve bu tutarı tek bir gecede 40.000 dolara çıkardı. Stratejisi işe yaramıştı ve o artık durdurulamazdı.
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Kısa sürede gazino, Jarecki’nin en büyük oyun alanına dönüştü. Ancak kazandığı büyük meblağlar, kumarhaneyi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya başlamıştı.
Jarecki’nin kazançlarının ardı arkası kesilmiyordu. Gazino yönetimi onu 15 gün boyunca yasakladı ancak 16. gün Jarecki geri döndü ve yine kazandı.
Sonunda gazino, tüm rulet çarklarını yenileyerek bu soruna kalıcı bir çözüm getirdi. Artık eski ve kusurlu çarkların yerine, hatasız çalışan yeni çarklar vardı.
Bugün bile Jarecki’nin hikayesi, rulet masalarının etrafında bir efsane olarak anlatılmaya devam ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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