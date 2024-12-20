Arabalarda Bulunan "İç Sirkülasyon" Düğmesi Gerçekten Ne İşe Yarıyor?

Araçlarımızda sürekli karşılaştığımız iç sirkülasyon düğmesi, aslında hayatımızı kolaylaştıran önemli bir teknoloji. Ancak doğru kullanmadığımızda bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Peki, bu düğmenin gerçekte nasıl çalıştığını ve ne zaman kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Öğrenince hem aracınızı daha verimli kullanacak hem de konforunuzu artıracaksınız. Gelin bakalım!