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Asansör Kapılarındaki Minik Daire Şeklindeki Delik Ne İşe Yarıyor?

Asansör Kapılarındaki Minik Daire Şeklindeki Delik Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 11:54

Bir asansör beklerken kapının üzerinde küçük, yuvarlak bir delik gördünüz mü? Gözden kaçması kolay ama aslında oldukça önemli bir işlevi var. Bu delik ne estetik bir detay ne de gereksiz bir ayrıntı. Tam aksine, modern şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası! Hadi gelin işlevine beraber bakalım.

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Asansör kapılarındaki küçük yuvarlak delikler aslında birer anahtar deliği. Bu delik, asansör orada olsun ya da olmasın doğru bir anahtarla açılabiliyor.

Asansör kapılarındaki küçük yuvarlak delikler aslında birer anahtar deliği. Bu delik, asansör orada olsun ya da olmasın doğru bir anahtarla açılabiliyor.

Sebebi ise çok basit. Bakım, denetim veya asansörde mahsur kalan birini kurtarmak gerektiğinde kapıyı açmak için.

Sebebi ise çok basit. Bakım, denetim veya asansörde mahsur kalan birini kurtarmak gerektiğinde kapıyı açmak için.

Birçok kişi fark etmese de delikler kritik durumlarda hayat kurtarıcı bir araç olabiliyor. Özellikle asansörler, hastane, otopark, havalimanı gibi yerlerde modern yaşamın olmazsa olmazlarından biri. Arızalandıklarında, bu küçük delik büyük bir fark yaratabiliyor.

Birçok kişi fark etmese de delikler kritik durumlarda hayat kurtarıcı bir araç olabiliyor. Özellikle asansörler, hastane, otopark, havalimanı gibi yerlerde modern yaşamın olmazsa olmazlarından biri. Arızalandıklarında, bu küçük delik büyük bir fark yaratabiliyor.

Asansör kapılarında aslında iki ayrı kapı mekanizması bulunuyor. Biri her katta bulunan sabit kapılar, diğeri ise hareketli asansör kabinine monte edilen kapılar. Dairenin bulunduğu anahtar deliği, genellikle sabit kapılarda yer alır ve yalnızca dışarıdan görülebilir.

Asansör kapılarında aslında iki ayrı kapı mekanizması bulunuyor. Biri her katta bulunan sabit kapılar, diğeri ise hareketli asansör kabinine monte edilen kapılar. Dairenin bulunduğu anahtar deliği, genellikle sabit kapılarda yer alır ve yalnızca dışarıdan görülebilir.

Bir arıza durumunda delik sayesinde kapılar manuel olarak açılabiliyor. Ancak bu işlem herkesin yapabileceği bir şey değil, yalnızca uzmanlar veya acil durum ekipleri bu anahtarlara sahip.

Bir arıza durumunda delik sayesinde kapılar manuel olarak açılabiliyor. Ancak bu işlem herkesin yapabileceği bir şey değil, yalnızca uzmanlar veya acil durum ekipleri bu anahtarlara sahip.
www.newsd.co
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Ancak her asansörde böyle bir mekanizma bulunacak diye bir şey yok. Bazı bölgelerde delikler güvenlik riski olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu deliklerden kapıların yanlışlıkla açılması mümkün olabilir.

Ancak her asansörde böyle bir mekanizma bulunacak diye bir şey yok. Bazı bölgelerde delikler güvenlik riski olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu deliklerden kapıların yanlışlıkla açılması mümkün olabilir.

Bu yüzden her asansörde aynı mekanizma bulunmuyor. Ancak deliklerin bulunmadığı yerlerde acil durumlarda kapılar genellikle fiziksel müdahaleyle açılıyor.

Bu yüzden her asansörde aynı mekanizma bulunmuyor. Ancak deliklerin bulunmadığı yerlerde acil durumlarda kapılar genellikle fiziksel müdahaleyle açılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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