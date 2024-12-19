Asansör Kapılarındaki Minik Daire Şeklindeki Delik Ne İşe Yarıyor?

Bir asansör beklerken kapının üzerinde küçük, yuvarlak bir delik gördünüz mü? Gözden kaçması kolay ama aslında oldukça önemli bir işlevi var. Bu delik ne estetik bir detay ne de gereksiz bir ayrıntı. Tam aksine, modern şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası! Hadi gelin işlevine beraber bakalım.

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