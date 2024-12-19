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Tanıdığı İnsanların Normal Sandığı Ama Aslında Hiç de Normal Olmayan Alışkanlıkları Paylaşan Kişiler

Tanıdığı İnsanların Normal Sandığı Ama Aslında Hiç de Normal Olmayan Alışkanlıkları Paylaşan Kişiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 11:30

Bazı alışkanlıklar bize tamamen normal gelebilir. Ancak çevremizdekiler için bu durum oldukça garip olabilir. Reddit kullanıcıları, bu tür alışkanlıklarını paylaşarak herkesi şaşırtmış. Kimileri güldürürken kimileri “Yok artık!” dedirtiyor. İşte sıradan görünen ama aslında hiç de normal olmayan hikayeler!

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1. Duşta tuvaletini yapıyormuş!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatmış:

'Üniversiteye kadar duşta tuvaletimi yapmanın normal olduğunu sanıyordum. Çocukluğumdan beri böyle yapıyordum ve bunun garip bir şey olduğunu hiç düşünmedim. Ancak üniversitede ortak banyoyu kullanmaya başladığımda insanlar bu durumdan rahatsız oldular. İşte o an bunun hiç de normal olmadığını fark ettim.'

2. Çamaşır makinesinin maratonu...

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Oda arkadaşım çamaşır makinesini her modda çalıştırıyordu. Narin, pamuklu, durulama... Tüm modları tek bir yıkamada kullanıyordu. Çamaşırların neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamıyor ve sürekli makineyi suçluyordu. Meğer kıyafetlerini bir seferde 4-5 kez yıkıyormuş!'

3. Geceleri Ay, gündüzleri Güneş!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle bir itirafta bulunuyor:

'Kız kardeşimin eski kocası, ayın aslında güneşin gece modu olduğunu sanıyordu. Bunun böyle olmadığını söylediğimde inanamadı ve uzun süre açıklama yapmam gerekti. Şaşırtıcı olan şu ki bu adam tam 43 yaşındaydı!'

4. Bu nasıl tedavi?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

'Çocukken, her soğuk algınlığı geçirdiğimde annem bana lavman yapıyordu. Arkadaşlarıma bundan bahsettiğimde herkesin bunu yaşadığını düşündüm. Ancak bunun tamamen bize özgü bir şey olduğunu öğrenince oldukça şaşırdım.'

5. Ortak havlu kabusu

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Bir arkadaşımın evinde kalmaya gittim. Duş aldıktan sonra bana bir havlu verdiler ama garip bir kokusu vardı. Meğer ailede herkes aynı havluyu kullanıyormuş! O günden sonra bir daha orada kalmadım.'

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6. Her erkek süt üretir sanıyordu!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Lise son sınıfta bir arkadaşım bana, 'Sana da süt gelmeye başladığı o zamanlar çok garipti, değil mi?' dedi. Ne dediğini anlamadım. Meğer erkeklerin de süt salgıladığını sanıyormuş. Ona bunun normal olmadığını söylediğimde, yüzündeki şaşkınlık asla unutulmazdı.'

7. Gökyüzü meğerse bir örtüymüş!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

'Bir gün annemin yıldızlar hakkında konuştuğunu duydum. Gökyüzünün bir örtü olduğunu ve yıldızların bu örtüye delinmiş deliklerden sızan ışıklar olduğunu sanıyordu. Bunun gerçek olmadığını anlattığımda, yüzündeki şaşkınlık tarifsizdi.'

8. Tüm kaplanlar dişi aslan mı?

8. Tüm kaplanlar dişi aslan mı?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'8 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım, kaplanların aslında dişi aslanlar olduğunu sanıyordu. Ona kaplanların tamamen farklı bir tür olduğunu anlattığımda gözlerine inanamadı.'

9. Her gün ishal olmak normal mi?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

'Kocam, herkesin her gün ishal olduğunu sanıyordu. Meğer laktoz intoleransı varmış ve bunu 26 yaşında öğrendi! İshal olmanın her gün yaşanan bir şey olmadığını fark ettiğinde çok şaşırdı.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Thistle

Bu laktoz olayını ben de çok geç fark ettim. Bende ishal değil de, mide ağrısı, şişkinlik yapıyordu. Kimse de demedi ki bana süt içme diye :)) 20 yaşımdan so... Devamını Gör