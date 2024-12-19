Tanıdığı İnsanların Normal Sandığı Ama Aslında Hiç de Normal Olmayan Alışkanlıkları Paylaşan Kişiler

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatmış:

'Üniversiteye kadar duşta tuvaletimi yapmanın normal olduğunu sanıyordum. Çocukluğumdan beri böyle yapıyordum ve bunun garip bir şey olduğunu hiç düşünmedim. Ancak üniversitede ortak banyoyu kullanmaya başladığımda insanlar bu durumdan rahatsız oldular. İşte o an bunun hiç de normal olmadığını fark ettim.'