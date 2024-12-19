Tanıdığı İnsanların Normal Sandığı Ama Aslında Hiç de Normal Olmayan Alışkanlıkları Paylaşan Kişiler
Tanıdığı İnsanların Normal Sandığı Ama Aslında Hiç de Normal Olmayan Alışkanlıkları Paylaşan Kişiler
Bazı alışkanlıklar bize tamamen normal gelebilir. Ancak çevremizdekiler için bu durum oldukça garip olabilir. Reddit kullanıcıları, bu tür alışkanlıklarını paylaşarak herkesi şaşırtmış. Kimileri güldürürken kimileri “Yok artık!” dedirtiyor. İşte sıradan görünen ama aslında hiç de normal olmayan hikayeler!
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1. Duşta tuvaletini yapıyormuş!
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2. Çamaşır makinesinin maratonu...
3. Geceleri Ay, gündüzleri Güneş!
4. Bu nasıl tedavi?
5. Ortak havlu kabusu
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6. Her erkek süt üretir sanıyordu!
7. Gökyüzü meğerse bir örtüymüş!
8. Tüm kaplanlar dişi aslan mı?
9. Her gün ishal olmak normal mi?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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