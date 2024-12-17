Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'5. sınıftayken günlüğüme bazı özel şeyler yazmıştım. Bir gün annem odama girip eşyalarımı karıştırmaya başladı ve günlüğümü buldu. İçindeki yazıları duvarlara astı ve beni aşağılamaya çalıştı. Kapımı söktü ve yazdıklarım hakkında beni tehdit etti. Özeline saygı mı? Bizim evde böyle bir şey mümkün değildi. Hala bu olayın etkisini üzerimden atamıyorum.'