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Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları

Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 11:16

Ergenlik zaten yeterince zordur. Okul, büyüme sancıları ve gelecek kaygıları... Ancak katı ebeveynlerin saçma ev kuralları devreye girdiğinde işler tam bir karmaşaya dönüşebilir. Peki, ya bu kurallar arasında birden fazla kez hapşırmayı yasaklayanlar da varsa? Evet, doğru okudunuz. İşte bu hikayeler hem gülünç hem de düşündürücü!

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1. Sims’te para hilesi yapmak mı? Asla!

1. Sims’te para hilesi yapmak mı? Asla!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Sims oynarken para hilesi yapmam yasaktı çünkü annem, 'Gerçek hayatta böyle bir şey yok' diyordu. Bir keresinde para hilesi yaptım ve parayı nereden bulduğumu açıklayamayınca Sims oyunumu elimden aldılar ve beni cezalandırdılar.'

2. Mario'da 'Öldüm' demek yasak!

2. Mario'da 'Öldüm' demek yasak!

Bir Reddit kullanıcısının başından geçenler:

'Bir gün Mario oynarken 'Öldüm,' dedim. Annem bunu duyar duymaz, 'Hayır, öyle deme! Başarı şansını kaybettim' demelisin dedi. Bu yüzden oyunu oynarken bile başarısızlıklarımı pozitif bir şekilde ifade etmeye zorlandım!'

3. Günlükler hepimizin korkulu rüyasıydı...

3. Günlükler hepimizin korkulu rüyasıydı...

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'5. sınıftayken günlüğüme bazı özel şeyler yazmıştım. Bir gün annem odama girip eşyalarımı karıştırmaya başladı ve günlüğümü buldu. İçindeki yazıları duvarlara astı ve beni aşağılamaya çalıştı. Kapımı söktü ve yazdıklarım hakkında beni tehdit etti. Özeline saygı mı? Bizim evde böyle bir şey mümkün değildi. Hala bu olayın etkisini üzerimden atamıyorum.'

4. Erkek arkadaşlarla konuşmak mı? Yasak!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Noel arifesinde, alışveriş yaparken Almanca dersinden iki erkek arkadaşımla karşılaştım. Ayaküstü birkaç dakika sohbet ettik. Eve gittiğimde annem ve babam beni kapıda karşıladı ve kıyamet koptu. Erkeklerle konuşmam yasaktı ve Noel’i tartışmayla geçirmek zorunda kaldım.'

5. Gitar çalan şarkılar dinlemek de yasak!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle paylaşıyor:

'Evimizde gitar içeren şarkılar dinlemek yasaktı. Bir gün abim, Sabbath Bloody Sabbath dinlerken babam sinirlenip radyoyu pencereden dışarı attı. Çocukluğum boyunca sadece Richard Marx ve Michael Bolton dinleyerek büyüdüm. Teşekkürler baba!'

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6. Akıllarda tek bir soru: Nereye s*çacaklar??

6. Akıllarda tek bir soru: Nereye s*çacaklar??

Bir Reddit kullanıcısının yaşadığı travma:

'Çocukken halka açık tuvaletleri kullanmam yasaktı. Disney gezimiz, sürekli otele dönmek zorunda olduğumuz için bir kabusa dönüştü. Okuldayken bile öğretmenlerim tuvalet alışkanlıklarımı aileme rapor etmek zorundaydı. Ancak üniversiteye gittiğimde bu yasak bitti. Lisede bile tuvaletimi gizlice kullanmayı öğrenmek zorunda kalmıştım.'

7. Trendler mi? Kesinlikle hayır!

7. Trendler mi? Kesinlikle hayır!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazmış:

'Evimde trend olan hiçbir şeyin yeri yoktu. Pokémon, Barbie, Beanie Babies, Playstation, Gameboy... Hepsi yasaktı. Kültürel bir bağ kuramamak, arkadaşlıklarımı da zorlaştırdı. Ve sonra ailem neden zorbalığa uğradığımı merak etti.'

Peki ya sizin ailenizin de buna benzer kuralları var mıydı? Yorumlarda bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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