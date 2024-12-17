Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları
Katı Ebeveynlere Sahip Olan Kişilerin Anlattıkları Garip Ev Kuralları
Ergenlik zaten yeterince zordur. Okul, büyüme sancıları ve gelecek kaygıları... Ancak katı ebeveynlerin saçma ev kuralları devreye girdiğinde işler tam bir karmaşaya dönüşebilir. Peki, ya bu kurallar arasında birden fazla kez hapşırmayı yasaklayanlar da varsa? Evet, doğru okudunuz. İşte bu hikayeler hem gülünç hem de düşündürücü!
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1. Sims’te para hilesi yapmak mı? Asla!
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2. Mario'da 'Öldüm' demek yasak!
3. Günlükler hepimizin korkulu rüyasıydı...
4. Erkek arkadaşlarla konuşmak mı? Yasak!
5. Gitar çalan şarkılar dinlemek de yasak!
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6. Akıllarda tek bir soru: Nereye s*çacaklar??
7. Trendler mi? Kesinlikle hayır!
Peki ya sizin ailenizin de buna benzer kuralları var mıydı? Yorumlarda bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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