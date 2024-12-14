Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 5 Şaşırtıcı Şey
Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 5 Şaşırtıcı Şey
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5. Futbol, bugün milyonları peşinden sürükleyen bir tutku olsa da 14. yüzyılda İngiltere ve İskoçya’da birçok kez yasaklanmıştı.
4. 1659 yılında Püritenler, Noel’i tamamen yasaklayarak herkesin aklını karıştırdı.
3. Satranç, tarih boyunca Pers, Mısır, Japonya ve Fransa gibi ülkelerde defalarca yasaklandı.
2. Bugün sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır, bir zamanlar sinema salonlarından men edilmişti.
1. 1946’da piyasaya sürülen bikini, ilk başta çok büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Fransa, İspanya, İtalya, Avustralya ve hatta ABD’nin bazı bölgelerinde yasaklanmıştı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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