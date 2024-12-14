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Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 5 Şaşırtıcı Şey

Günlük Hayatımızda Sıkça Yaptığımız Ancak Eskiden Yasaklı Olan 5 Şaşırtıcı Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 14:02

Günlük hayatta, sıradan kabul ettiğimiz çok şeyin bir zamanlar yasaklandığını bilmek sizi şaşırtabilir. Sinema salonunda patlamış mısır yemek, futbol oynamak ya da yazın plajda bikini giymek bugün normal ama bir zamanlar mümkün değildi. Peki, bu masum görününümlü şeyler neden yasaklanmıştı?

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5. Futbol, bugün milyonları peşinden sürükleyen bir tutku olsa da 14. yüzyılda İngiltere ve İskoçya’da birçok kez yasaklanmıştı.

5. Futbol, bugün milyonları peşinden sürükleyen bir tutku olsa da 14. yüzyılda İngiltere ve İskoçya’da birçok kez yasaklanmıştı.

Edward II, futbolun çok fazla gürültüye yol açtığını ve istenmeyen durumlara neden olduğunu söyleyerek 1314’te ilk yasağı koydu. Edward III ise futbolu tamamen yasaklayıp herkesi okçuluğu pratik etmeye zorladı. 

Ancak gerçek sebep, futbolun halkın oyunu olması ve aristokrasinin bu popülerliğe kıskançlıkla yaklaşmasıydı.

4. 1659 yılında Püritenler, Noel’i tamamen yasaklayarak herkesin aklını karıştırdı.

4. 1659 yılında Püritenler, Noel’i tamamen yasaklayarak herkesin aklını karıştırdı.

Şenlikleri günah olarak gören Püritenler, özellikle bu bayramı pagan bir kültürün parçası saydılar. İşin ilginci, bu yasağın Hristiyan bir mezhep tarafından gelmesiydi. Üstelik sıradan bir yasağın ötesinde, bayram günü tüm iş yerlerinin açık kalması emredilmişti.

3. Satranç, tarih boyunca Pers, Mısır, Japonya ve Fransa gibi ülkelerde defalarca yasaklandı.

1005 yılında Mısır’da, 1195’te Doğu Ortodoks Kilisesi’nde ve 1254’te Fransa’da “boşuna vakit kaybı” denilerek oynanması yasaklanmıştı. Ancak asıl korku, satranç gibi strateji oyunlarının bireylerin kendi kararlarıyla kazanıp kaybetmelerini anlamalarıydı.

2. Bugün sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır, bir zamanlar sinema salonlarından men edilmişti.

Sessiz film döneminde, salonları dolduran üst sınıf müşterilerin özenle döşenmiş halılarını kirletebilecek bu sokak yiyeceğinden uzak tutulması gerektiği düşünülmüştü. Ancak Büyük Buhran döneminde her şey değişti; sinema sahipleri, patlamış mısır satışından ciddi kar elde etmeye başladı.

1. 1946’da piyasaya sürülen bikini, ilk başta çok büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Fransa, İspanya, İtalya, Avustralya ve hatta ABD’nin bazı bölgelerinde yasaklanmıştı.

Bugün yaz tatillerinin vazgeçilmezi olan bu kıyafet, geçmişte çok farklı anlamlar yüklenerek şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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