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Güneşin 6 Ay Boyunca Uğramadığı Norveç'in Rjukan Kasabası

Güneşin 6 Ay Boyunca Uğramadığı Norveç'in Rjukan Kasabası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 13:18

Kış aylarında, güneşin doğmadığı ya da çok kısa süreyle görüldüğü yerleri duymuşsunuzdur. Ama ya bir kasaba tamamen gölgede kalıyorsa? Norveç’in Rjukan kasabası tam da böyle bir yer. 6 ay boyunca güneşin uğramadığı bir vadi... Peki, bu durum nasıl bir çözümle değiştirildi?

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Rjukan; Norveç’in derin bir vadisinde, iki yüksek dağın arasında yer alıyor. Coğrafi konumu nedeniyle, güneş yılın yarısında bu kasabaya hiç uğramıyor.

Rjukan; Norveç’in derin bir vadisinde, iki yüksek dağın arasında yer alıyor. Coğrafi konumu nedeniyle, güneş yılın yarısında bu kasabaya hiç uğramıyor.

Aslında güneş, ufukta görülebilir durumda olsa da dağların gölgeleri nedeniyle Rjukan sakinleri bu ışığı göremiyor.

Aslında güneş, ufukta görülebilir durumda olsa da dağların gölgeleri nedeniyle Rjukan sakinleri bu ışığı göremiyor.

Bu durum, özellikle kış aylarında kasaba halkının yaşamını zorlaştırıyordu. İnsanlar güneşi görmek için vadinin tepesine çıkmak zorundaydı. Ancak bu kasvetli duruma karşı etkileyici bir çözüm üretildi.

Bu durum, özellikle kış aylarında kasaba halkının yaşamını zorlaştırıyordu. İnsanlar güneşi görmek için vadinin tepesine çıkmak zorundaydı. Ancak bu kasvetli duruma karşı etkileyici bir çözüm üretildi.

2013 yılında, Rjukan kasabasına devasa aynalar yerleştirildi. Solspeilet, yani "güneş aynası" adı verilen bu sistem, dağların tepesine kurulan üç dev aynadan oluşuyor.

2013 yılında, Rjukan kasabasına devasa aynalar yerleştirildi. Solspeilet, yani "güneş aynası" adı verilen bu sistem, dağların tepesine kurulan üç dev aynadan oluşuyor.

450 metre yükseklikte bulunan bu aynalar, güneş ışığını kasabanın merkezine yansıtıyor. Aynalar, güneşin hareketini takip ederek her 10 saniyede bir yeniden ayarlanıyor.

450 metre yükseklikte bulunan bu aynalar, güneş ışığını kasabanın merkezine yansıtıyor. Aynalar, güneşin hareketini takip ederek her 10 saniyede bir yeniden ayarlanıyor.
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Bu sayede kasabanın merkezindeki yaklaşık 200 metrekarelik bir alan, güneş ışığıyla aydınlatılıyor. Aynalar her ne kadar 2013’te kurulmuş olsa da bu fikrin tarihi bir geçmişi var.

Bu sayede kasabanın merkezindeki yaklaşık 200 metrekarelik bir alan, güneş ışığıyla aydınlatılıyor. Aynalar her ne kadar 2013’te kurulmuş olsa da bu fikrin tarihi bir geçmişi var.

Mühendis Sam Eyde, 1900’lerin başında aynalarla kasabayı aydınlatma fikrini ortaya atmıştı. Ancak o dönemdeki teknoloji bunu gerçekleştirmek için yeterli değildi.

Mühendis Sam Eyde, 1900’lerin başında aynalarla kasabayı aydınlatma fikrini ortaya atmıştı. Ancak o dönemdeki teknoloji bunu gerçekleştirmek için yeterli değildi.

Bunun yerine 1928 yılında bir teleferik inşa edilerek halkın güneşe ulaşması sağlandı.

Aynaların toplam yüzey alanı yalnızca 50 metrekare olsa da, kasaba meydanını güneş ışığıyla buluşturması, hem yerel halkın yaşamını iyileştirdi hem de Rjukan’ı bir turistik merkez haline getirdi.

Aynaların toplam yüzey alanı yalnızca 50 metrekare olsa da, kasaba meydanını güneş ışığıyla buluşturması, hem yerel halkın yaşamını iyileştirdi hem de Rjukan’ı bir turistik merkez haline getirdi.

Başta gereksiz bir harcama olarak görülen bu proje, şimdi dünyanın dört bir yanından turistleri çekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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