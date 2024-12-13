Güneşin 6 Ay Boyunca Uğramadığı Norveç'in Rjukan Kasabası

Kış aylarında, güneşin doğmadığı ya da çok kısa süreyle görüldüğü yerleri duymuşsunuzdur. Ama ya bir kasaba tamamen gölgede kalıyorsa? Norveç’in Rjukan kasabası tam da böyle bir yer. 6 ay boyunca güneşin uğramadığı bir vadi... Peki, bu durum nasıl bir çözümle değiştirildi?

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