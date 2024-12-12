Tüm Uçaklar Neden Atlantik Üzerinde Tek Rota Üzerinde Yoğunlaşıyor?

Atlantik üzerinden geçen uçaklar genellikle aynı yoğun rotayı takip eder. Bunun bir rastlantı olmadığını biliyor muydunuz? Bu durumun kökeni, yıllar önce yapılan meteorolojik keşiflere ve modern uçuş güvenliği kurallarına dayanıyor. Gelin kökenine beraber inelim! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻

Kaynak