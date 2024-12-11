Pilot Açıklıyor: Uçak 30.000 Fit Yükseklikte Motorlarını ve Tüm Gücünü Kaybederse Ne Olur?
Pilot Açıklıyor: Uçak 30.000 Fit Yükseklikte Motorlarını ve Tüm Gücünü Kaybederse Ne Olur?
Tecrübeli bir pilot olan ve TikTok'ta içerik üreten Kaptan Steve, motor kaybının uçaklar için her zaman ani bir felaket anlamına gelmediğini belirtiyor.
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Steve’in açıkladığına göre çoğu ticari uçak, iki motorla çalışıyor ve hatta tek motorla uçmaya devam edebiliyor.
Peki ya her iki motor da durursa? Steve şöyle açıklıyor:
Yani uçakların motor kaybı durumunda bile anında düşmeyeceği, aksine bir süre süzülebileceği anlamına geliyor.
Motor kaybı bir yana, daha ciddi bir senaryo ise uçağın tüm elektrik ve hidrolik sistemlerinin devre dışı kalması. Böyle bir durumda pilotların uçağı kontrol etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak bu durumda bile uçağın bir 'B Planı' var.
Steve, bu durumu şöyle açıklıyor: "Bu durumda 'ram air türbini' adı verilen bir cihaz devreye girer. Uçağın arka kısmından otomatik olarak açılır ve sistemlere hidrolik ve elektrik sağlar."
Ram air türbini, uçağın hayati işlevlerini kısmen yeniden etkinleştirerek iniş takımlarını indirme, radyo iletişimini sürdürme ve uçağı güvenli bir şekilde yönlendirme imkanı tanır.
Tüm bunlar kulağa hala korkutucu gelse de Kaptan Steve pilotların bu tür senaryolar için yoğun bir eğitimden geçtiğini belirtiyor. Böyle bir durumda pilotlar, uçuşun en az hasarla sonlanması için en uygun iniş yerini belirlemeye çalışır ve kalabalık alanlardan uzak bir bölgeye iniş yapmayı hedefler.
Ram air türbini sayesinde uçak süzülebilirken pilotların deneyimi ve eğitimleri bu süreci güvenli bir şekilde tamamlamak için kritik öneme sahip.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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