Pilot Açıklıyor: Uçak 30.000 Fit Yükseklikte Motorlarını ve Tüm Gücünü Kaybederse Ne Olur?

Gökyüzünde binlerce metre yükseklikte, motorları durmuş bir uçakta olduğunuzu hayal edin. Kabus gibi geliyor, değil mi? Ancak bir pilotun açıklamalarına göre bu senaryoda işler sandığınız kadar kötü gitmeyebilir. İyi de nasıl? Gelin beraber bakalım!

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