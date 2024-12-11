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Pilot Açıklıyor: Uçak 30.000 Fit Yükseklikte Motorlarını ve Tüm Gücünü Kaybederse Ne Olur?

Pilot Açıklıyor: Uçak 30.000 Fit Yükseklikte Motorlarını ve Tüm Gücünü Kaybederse Ne Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 14:34 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 14:42

Gökyüzünde binlerce metre yükseklikte, motorları durmuş bir uçakta olduğunuzu hayal edin. Kabus gibi geliyor, değil mi? Ancak bir pilotun açıklamalarına göre bu senaryoda işler sandığınız kadar kötü gitmeyebilir. İyi de nasıl? Gelin beraber bakalım!

Kaynak

Tecrübeli bir pilot olan ve TikTok'ta içerik üreten Kaptan Steve, motor kaybının uçaklar için her zaman ani bir felaket anlamına gelmediğini belirtiyor.

Tecrübeli bir pilot olan ve TikTok'ta içerik üreten Kaptan Steve, motor kaybının uçaklar için her zaman ani bir felaket anlamına gelmediğini belirtiyor.

Steve’in açıkladığına göre çoğu ticari uçak, iki motorla çalışıyor ve hatta tek motorla uçmaya devam edebiliyor.

Steve’in açıkladığına göre çoğu ticari uçak, iki motorla çalışıyor ve hatta tek motorla uçmaya devam edebiliyor.

Peki ya her iki motor da durursa? Steve şöyle açıklıyor:

Peki ya her iki motor da durursa? Steve şöyle açıklıyor:

'Bir ticari jet iki motorunu da kaybederse uçamaz mı? Cevap hayır, uçmaya devam eder. Yaklaşık üçe bir süzülme oranı var. 30.000 fit yükseklikteyken yaklaşık 145 km daha uçabilirim.'

Yani uçakların motor kaybı durumunda bile anında düşmeyeceği, aksine bir süre süzülebileceği anlamına geliyor.

Yani uçakların motor kaybı durumunda bile anında düşmeyeceği, aksine bir süre süzülebileceği anlamına geliyor.

Ancak bu mesafe, uçağın yere yaklaşırken bir iniş yeri bulabilmesi için oldukça sınırlı.

Motor kaybı bir yana, daha ciddi bir senaryo ise uçağın tüm elektrik ve hidrolik sistemlerinin devre dışı kalması. Böyle bir durumda pilotların uçağı kontrol etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak bu durumda bile uçağın bir 'B Planı' var.

Motor kaybı bir yana, daha ciddi bir senaryo ise uçağın tüm elektrik ve hidrolik sistemlerinin devre dışı kalması. Böyle bir durumda pilotların uçağı kontrol etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak bu durumda bile uçağın bir 'B Planı' var.

Steve, bu durumu şöyle açıklıyor: "Bu durumda 'ram air türbini' adı verilen bir cihaz devreye girer. Uçağın arka kısmından otomatik olarak açılır ve sistemlere hidrolik ve elektrik sağlar."

Steve, bu durumu şöyle açıklıyor: "Bu durumda 'ram air türbini' adı verilen bir cihaz devreye girer. Uçağın arka kısmından otomatik olarak açılır ve sistemlere hidrolik ve elektrik sağlar."

Ram air türbini, uçağın hayati işlevlerini kısmen yeniden etkinleştirerek iniş takımlarını indirme, radyo iletişimini sürdürme ve uçağı güvenli bir şekilde yönlendirme imkanı tanır.

Ram air türbini, uçağın hayati işlevlerini kısmen yeniden etkinleştirerek iniş takımlarını indirme, radyo iletişimini sürdürme ve uçağı güvenli bir şekilde yönlendirme imkanı tanır.

Küçük bir pervane gibi çalışan bu cihaz, adeta havada bir can simidi görevi görür.

Tüm bunlar kulağa hala korkutucu gelse de Kaptan Steve pilotların bu tür senaryolar için yoğun bir eğitimden geçtiğini belirtiyor. Böyle bir durumda pilotlar, uçuşun en az hasarla sonlanması için en uygun iniş yerini belirlemeye çalışır ve kalabalık alanlardan uzak bir bölgeye iniş yapmayı hedefler.

Tüm bunlar kulağa hala korkutucu gelse de Kaptan Steve pilotların bu tür senaryolar için yoğun bir eğitimden geçtiğini belirtiyor. Böyle bir durumda pilotlar, uçuşun en az hasarla sonlanması için en uygun iniş yerini belirlemeye çalışır ve kalabalık alanlardan uzak bir bölgeye iniş yapmayı hedefler.

Ram air türbini sayesinde uçak süzülebilirken pilotların deneyimi ve eğitimleri bu süreci güvenli bir şekilde tamamlamak için kritik öneme sahip.

Ram air türbini sayesinde uçak süzülebilirken pilotların deneyimi ve eğitimleri bu süreci güvenli bir şekilde tamamlamak için kritik öneme sahip.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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