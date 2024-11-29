Meğer Uçaklarda Herkesin Gözünden Saklanan Gizli Odalar Varmış! Peki Kimler İçin?

Uzun mesafeli uçuşlar, dar koltuklarda saatlerce oturmanın verdiği rahatsızlıkla çoğu zaman adeta bir dayanıklılık testine dönüşür. Ancak uçaklarda kimsenin görmediği öyle odalar var ki... Bu odalar tamamen konfor için tasarlanmış ama hayallerinizi yıkalım. Maalesef bunlar yolcular için değil! Peki kimler için?

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