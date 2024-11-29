Meğer Uçaklarda Herkesin Gözünden Saklanan Gizli Odalar Varmış! Peki Kimler İçin?
Meğer Uçaklarda Herkesin Gözünden Saklanan Gizli Odalar Varmış! Peki Kimler İçin?
Uzun mesafeli uçuşlar, dar koltuklarda saatlerce oturmanın verdiği rahatsızlıkla çoğu zaman adeta bir dayanıklılık testine dönüşür. Ancak uçaklarda kimsenin görmediği öyle odalar var ki... Bu odalar tamamen konfor için tasarlanmış ama hayallerinizi yıkalım. Maalesef bunlar yolcular için değil! Peki kimler için?
Evet, uçaklarda kimsenin fark etmediği gizli dinlenme alanları bulunuyor. Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda, kabin ekibinin dinlenmesi için tasarlanmış bu odalar, birçok kişinin hayal bile edemeyeceği kadar konforlu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boeing 767, 777 ve 787 gibi uçak modellerinde bu gizli odalar ya uçağın ana kabininin üzerinde ya da kargo bölümüne yakın bir yerde bulunuyor. Tam donanımlı bu odalar; yatak, nevresim, ışıklandırma ve hatta klima gibi rahatlık sağlayan birçok özellikle donatılmış durumda.
United Airlines uçuş görevlisi Susannah Carr, bu gizemli alanları CNN'e anlattı. Carr, bu odaların oldukça güvenli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biraz Disney gibi, sihri kapalı kapılar ardında tutuyoruz.”
Uçaklarda bu gizli odaların kapıları o kadar iyi gizlenmiş ki bazı yolcular kapıyı tuvalet zannedip açmaya çalışabiliyor. Ancak mürettebat durumu hemen açıklıyor ve yolcuyu doğru yöne yönlendiriyor.
Bu odalara erişim yalnızca uçuş ekibiyle sınırlı. Çünkü uçuş ekibinin uzun süreli uçuşlarda dinlenmeye ihtiyacı var ve bu alanlar onların verimli çalışabilmesi için ayrılmış.
Bu gizli odalarda genellikle 180 derece uzanabileceğiniz yataklar bulunuyor. Ancak her uçakta aynı konfor sunulmuyor; bazı odalarda sadece kalın perdelerle kapatılmış basit koltuklar yer alıyor.
Finnair uçuş görevlisi Karoliina Åman, 6 saatten uzun uçuşlarda zamanın %10’unun dinlenmeye ayrıldığını belirtiyor.
Bir dahaki uzun uçuşunuzda başınızı yukarı kaldırıp bakın. Büyük ihtimalle bir uçuş görevlisi, yukarıda kısa bir mola veriyor olacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın