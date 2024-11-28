Diri Diri Gömülmekten Korktuğu İçin Mezarına Pencere ve Çan Taktıran Adam

Ölüm, herkesin bir gün karşılaşacağı bir gerçek. Ancak bir dönem insanlar için ölümden daha korkutucu bir şey vardı: Yanlışlıkla diri diri gömülmek. Bu korkunun bir adı bile vardı: Taphophobia. Bu fobi, Timothy Clark Smith gibi insanları oldukça ilginç önlemler almaya yöneltti. Gelin beraber bakalım. 👇🏻