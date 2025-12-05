onedio
Market Raflarının Vazgeçilmeziydi: 139 Yıllık ABD’li Devin Çöküşü Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 18:18

ABD’de faaliyet gösteren dev marka iflas koruması altına girdi. Türkiye’de ‘konkordato’ olarak adlandırılan bu süreçte konserve meyve ve sebze ürünleriyle ün salan Del Monte Foods, mali krizden çıkmaya çalışacak. Finansal yükümlülükler nedeniyle mali yapısının zorlandığını dile getiren şirket mahkeme tarafından kapsamlı bir şekilde incelenecek. İncelemenin sonucunda dev markanın iflas edip etmeyeceğine karar verilecek. 

139 yıllık dev markanın çöküşü başladı.

Mali kriz haberi bu kez ABD'den geldi. ABD'nin 139 yıllık köklü şirketi, finansal yükümlülüklerle baş edemediğini belirterek iflas koruması altına girdi. ABD'de 'iflas koruması' olarak adlandırılan bu süreç, Türkiye'de 'konkordato' olarak ifade ediliyor. Her iki sistemde de süreç aynı şekilde ilerliyor. Mahkeme, Del Monte Foods isimli şirketin mali yapısını inceleyecek. İnceleme sonucunda ise köklü şirketin kaderi belli olacak.

Del Monte Foods isimli şirket, market raflarının vazgeçilmezi olan konserve meyve ve sebze ürünleriyle tanınıyor.

Değişen müşteri talepleri şirketin zora girmesine neden oldu.

Şirketin CEO’su Greg Longstreet, müşteri talebinin değiştiğini ve bunun da sorunlara yol açtığını ifade etti. Longstreet, 'Değişken makroekonomik ortamın şiddetlendirdiği zorluklarla karşı karşıya kalmış olsak da, Del Monte Foods yaklaşık 140 yıldır aileleri besliyor ve herkes için besleyici, lezzetli yiyeceklere erişimi genişletme misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz' dedi.

Mahkeme denetimleriyle şirketin yeniden yapılanma kapsamına girdiğini belirten Del Monte, tüm varlıkları için alıcı aradığını açıkladı. Öte yandan şirket, faaliyetlerini sürdürmek için 912 milyon dolarlık finansman taahhüdü aldı.

