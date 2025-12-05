Market Raflarının Vazgeçilmeziydi: 139 Yıllık ABD’li Devin Çöküşü Başladı
ABD’de faaliyet gösteren dev marka iflas koruması altına girdi. Türkiye’de ‘konkordato’ olarak adlandırılan bu süreçte konserve meyve ve sebze ürünleriyle ün salan Del Monte Foods, mali krizden çıkmaya çalışacak. Finansal yükümlülükler nedeniyle mali yapısının zorlandığını dile getiren şirket mahkeme tarafından kapsamlı bir şekilde incelenecek. İncelemenin sonucunda dev markanın iflas edip etmeyeceğine karar verilecek.
139 yıllık dev markanın çöküşü başladı.
Değişen müşteri talepleri şirketin zora girmesine neden oldu.
