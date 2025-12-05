Market Raflarının Vazgeçilmeziydi: 139 Yıllık ABD’li Devin Çöküşü Başladı

Şirketin CEO’su Greg Longstreet, müşteri talebinin değiştiğini ve bunun da sorunlara yol açtığını ifade etti. Longstreet, 'Değişken makroekonomik ortamın şiddetlendirdiği zorluklarla karşı karşıya kalmış olsak da, Del Monte Foods yaklaşık 140 yıldır aileleri besliyor ve herkes için besleyici, lezzetli yiyeceklere erişimi genişletme misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz' dedi.

Mahkeme denetimleriyle şirketin yeniden yapılanma kapsamına girdiğini belirten Del Monte, tüm varlıkları için alıcı aradığını açıkladı. Öte yandan şirket, faaliyetlerini sürdürmek için 912 milyon dolarlık finansman taahhüdü aldı.