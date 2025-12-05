onedio
Dolar İçin Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka Dolar/TL’nin Göreceği Rakamı Açıkladı

Dolar İçin Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka Dolar/TL’nin Göreceği Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2025 - 17:30

Dünyanın önde gelen dev yatırım bankası Deutsche Bank, yeni rapor yayınladı. Raporda dolar/TL’ye dair ezber bozan tahmin de yer aldı. Dev banka, doların 2025 sonunda 43 TL’yi göreceğini dile getirirken 2026’da 52 TL; 2027’de ise 62 lira rakamını verdi.

Dolar kaç TL olacak? Dünya devinden ezberden bozan tahmin.

Dolar kaç TL olacak? Dünya devinden ezberden bozan tahmin.

Deutsche Bank’ın son raporunda Türkiye ekonomisine değinildi. Raporda, Türkiye ekonomisinde ılımlı büyümenin sürdürdü belirtildi. Temkinli faiz indirimlerinin devam edeceğini belirten banka, 2026 yılına doğru orta vadeli tahvillerde olumlu seyrin olacağını dile getirdi. 

Dev banka, dolar/TL’nin 2025 yılının sonun 43’e ulaşacağını kaydetti. 2026 için 52 TL rakamını veren banka, 2027 için ise 62 lira tahmininde bulundu. Öte yandan dev yatırım bankası Carry getirilerindeki düşüşün kur oynaklığını artırabileceğini raporda ifade etti.

Banka, Türkiye’nin büyüme tahmininde revizyona gitti.

Banka, Türkiye’nin büyüme tahmininde revizyona gitti.

Raporda Türkiye ekonomisine dair büyüme verileri de yer aldı. 2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisinin 3.7 büyüdüğü belirtildi. 

Büyümeye destekleyen unsurlar güçlü iç talep, altın fiyatlarındaki yükseliş, kredi genişlemesi ve deprem sonrası inşaat faliyeti olarak sıralandı.

