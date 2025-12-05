Dolar İçin Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka Dolar/TL’nin Göreceği Rakamı Açıkladı
Dünyanın önde gelen dev yatırım bankası Deutsche Bank, yeni rapor yayınladı. Raporda dolar/TL’ye dair ezber bozan tahmin de yer aldı. Dev banka, doların 2025 sonunda 43 TL’yi göreceğini dile getirirken 2026’da 52 TL; 2027’de ise 62 lira rakamını verdi.
Dolar kaç TL olacak? Dünya devinden ezberden bozan tahmin.
Banka, Türkiye’nin büyüme tahmininde revizyona gitti.
