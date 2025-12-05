İflas Haberleri Tüm Dünyadan Gelmeye Devam Ediyor: 77 Yıllık Mobilya Devi İflas Başvurusunda Bulundu

2025 yılı, Amerika Birleşik Devletleri perakende sektörü için yıkıcı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yaşanan ağır kriz, pek çok büyük zincirin iflas etmesine ve sayısız mağazanın kapatılmasına neden oldu. Sektör analiz şirketi Coresight Research tarafından derlenen verilere göre, perakendeciler iflaslar ve faaliyet durdurmalar sonucu bu yıl içerisinde toplam 120 milyon metrekarelik devasa bir satış alanını boşaltmak zorunda kaldı.

Kapatma kararı alan bu mağazalar arasında, tüketicilerin yıllardır alışveriş yaptığı, pazardaki güvenilir büyük markalar da bulunuyor. Sektördeki en çarpıcı gelişmelerden biri ise 77 senelik bir geçmişe sahip olan American Signature Inc.’in (ASI) yaşadığı finansal zorluklar oldu.

American Signature Furniture ve Value City Furniture markalarının da çatı şirketi olan ASI, faaliyet gösterdiği 17 eyaletteki bazı mağazaları için kapatma kararı aldığını duyurarak mahkemeye iflas başvurusunu iletti. Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre, firma ülke genelinde toplamda 120 mağaza işletiyordu.

Şirket yönetimi, toptan bir kapanma yerine iflas sürecini bir yeniden yapılanma fırsatı olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre ASI, varlıklarının tamamını gizli teklif veren bir firma olan ASI Purchaser LLC’ye devretme planı üzerinde çalışıyor.