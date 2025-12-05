İflas Haberleri Tüm Dünyadan Gelmeye Devam Ediyor: 77 Yıllık Mobilya Devi İflas Başvurusunda Bulundu
Amerika Birleşik Devletleri perakende sektörü 2025 yılında tarihinin en çetin krizlerinden birini yaşarken, zincir mağazalar adeta çöktü ve toplamda 120 milyon metrekarelik devasa bir perakende alanı kullanılamaz hale geldi. Bu zorlu süreçte, 77 yıllık geçmişiyle sektörün köklü firmalarından American Signature Inc. (ASI) de iflas başvurusunda bulunarak kapısına kilit vuracak mağazalarını duyurdu.
ABD perakende alanları krizi: 77 yıllık mobilya devi iflas başvurusu yaptı!
