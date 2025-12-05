onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İflas Haberleri Tüm Dünyadan Gelmeye Devam Ediyor: 77 Yıllık Mobilya Devi İflas Başvurusunda Bulundu

İflas Haberleri Tüm Dünyadan Gelmeye Devam Ediyor: 77 Yıllık Mobilya Devi İflas Başvurusunda Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 08:57

Amerika Birleşik Devletleri perakende sektörü 2025 yılında tarihinin en çetin krizlerinden birini yaşarken, zincir mağazalar adeta çöktü ve toplamda 120 milyon metrekarelik devasa bir perakende alanı kullanılamaz hale geldi. Bu zorlu süreçte, 77 yıllık geçmişiyle sektörün köklü firmalarından American Signature Inc. (ASI) de iflas başvurusunda bulunarak kapısına kilit vuracak mağazalarını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD perakende alanları krizi: 77 yıllık mobilya devi iflas başvurusu yaptı!

ABD perakende alanları krizi: 77 yıllık mobilya devi iflas başvurusu yaptı!

2025 yılı, Amerika Birleşik Devletleri perakende sektörü için yıkıcı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yaşanan ağır kriz, pek çok büyük zincirin iflas etmesine ve sayısız mağazanın kapatılmasına neden oldu. Sektör analiz şirketi Coresight Research tarafından derlenen verilere göre, perakendeciler iflaslar ve faaliyet durdurmalar sonucu bu yıl içerisinde toplam 120 milyon metrekarelik devasa bir satış alanını boşaltmak zorunda kaldı.

Kapatma kararı alan bu mağazalar arasında, tüketicilerin yıllardır alışveriş yaptığı, pazardaki güvenilir büyük markalar da bulunuyor. Sektördeki en çarpıcı gelişmelerden biri ise 77 senelik bir geçmişe sahip olan American Signature Inc.’in (ASI) yaşadığı finansal zorluklar oldu.

American Signature Furniture ve Value City Furniture markalarının da çatı şirketi olan ASI, faaliyet gösterdiği 17 eyaletteki bazı mağazaları için kapatma kararı aldığını duyurarak mahkemeye iflas başvurusunu iletti. Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre, firma ülke genelinde toplamda 120 mağaza işletiyordu.

Şirket yönetimi, toptan bir kapanma yerine iflas sürecini bir yeniden yapılanma fırsatı olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre ASI, varlıklarının tamamını gizli teklif veren bir firma olan ASI Purchaser LLC’ye devretme planı üzerinde çalışıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

clickbait

Limo Limpard

Ali Can kimsenin ama bak gerçekten kimsenin sik*n de olmayan şeyleri haber yapıyorsun be çocuğum

ebrugen

Yahu... Sayın Editörler, Sevgili arkadaşlar! Bizeeee neeeeeeeeee. Nedir bu yurtdışındaki markaların iflas haberleri. Burası T Ü R K İ Y E.