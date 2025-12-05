Cinsel İstismar ve Aile İçi Cinayet Kapsam Dışı: 11. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi
TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Aile içi cinayet ile cinsel saldırı ve çocuk istismarı mahkumları covid tahliyelerinde kapsam dışına çıkarıldı. Ayrıca düzenlemede terör ve örgüt suçtan cezaevinde olanlar da kapsam dışı bırakıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, 11'inci Yargı Paketi'ni 2 gün süren görüşmeler sonunda kabul etti.
