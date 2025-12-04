onedio
'Salt Bae' ile Globale Açılan Nusret, Marka İsmini Yasaklatma Mücadelesini Kaybetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 16:39

Dünya çapında 'Salt Bae' olarak tanınan Nusret Gökçe, iki yıldır sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir yenilgi aldı. Gökçe, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firmanın 'SALT' kelimesini marka olarak tescil ettirmesini engelleme girişiminde bulundu. Ancak Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO), Gökçe'nin itirazını reddederek, Nusr-Et'in 1.600 sterlin (yaklaşık 91 bin TL) yasal masraf ödemesine hükmetti.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/salt...
Nusret Gökçe'nin avukatları, dünya genelindeki restoran zincirlerine rağmen, söz konusu marka başvurularının ünlü "Salt Bae" silüeti ve logosuyla çakıştığını iddia etti.

Nusr-Et tarafından sunulan gazete kupürleri dahil 60 sayfalık kanıt, IPO Hakimi Suzanne Hitchings tarafından 'odaktan yoksun' bulunarak kabul edilmedi.

Hakim Hitchings kararında, Gökçe'nin logosunun ticarette belirleyici bir unsur olarak kullanılmadığını belirtti. Aksine kamuoyundaki ilginin şefin kişisel popülaritesi üzerine kurulu olduğunu ve 'Salt Bae'nin bir ticari işaret olmaktan ziyade popüler bir kullanıma işaret ettiğini vurguladı. Karar bir isim veya kelimenin tanınırlığının, başkalarının onu ticari amaçla kullanmasını otomatik olarak yasaklamayacağını belirten 'Dr. No' film örneğiyle de pekiştirildi.

