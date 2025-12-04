'Salt Bae' ile Globale Açılan Nusret, Marka İsmini Yasaklatma Mücadelesini Kaybetti

Nusr-Et tarafından sunulan gazete kupürleri dahil 60 sayfalık kanıt, IPO Hakimi Suzanne Hitchings tarafından 'odaktan yoksun' bulunarak kabul edilmedi.

Hakim Hitchings kararında, Gökçe'nin logosunun ticarette belirleyici bir unsur olarak kullanılmadığını belirtti. Aksine kamuoyundaki ilginin şefin kişisel popülaritesi üzerine kurulu olduğunu ve 'Salt Bae'nin bir ticari işaret olmaktan ziyade popüler bir kullanıma işaret ettiğini vurguladı. Karar bir isim veya kelimenin tanınırlığının, başkalarının onu ticari amaçla kullanmasını otomatik olarak yasaklamayacağını belirten 'Dr. No' film örneğiyle de pekiştirildi.