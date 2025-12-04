'Salt Bae' ile Globale Açılan Nusret, Marka İsmini Yasaklatma Mücadelesini Kaybetti
Dünya çapında 'Salt Bae' olarak tanınan Nusret Gökçe, iki yıldır sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir yenilgi aldı. Gökçe, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firmanın 'SALT' kelimesini marka olarak tescil ettirmesini engelleme girişiminde bulundu. Ancak Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO), Gökçe'nin itirazını reddederek, Nusr-Et'in 1.600 sterlin (yaklaşık 91 bin TL) yasal masraf ödemesine hükmetti.
Nusret Gökçe'nin avukatları, dünya genelindeki restoran zincirlerine rağmen, söz konusu marka başvurularının ünlü "Salt Bae" silüeti ve logosuyla çakıştığını iddia etti.
