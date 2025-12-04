onedio
Çin'den Beklenen Hamle, Norveç'ten Geldi: Dünyanın En Uzun ve Derin Deniz Altı Karayolu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 14:05

Norveç, ülkenin batı kıyısı boyunca feribot ihtiyacını ortadan kaldırarak büyük şehirler arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacak iddialı Rogfast tüneli projesini hayata geçiriyor. Bu proje, sadece Norveç için değil, dünya çapında bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor. 27 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun şehirlerarası deniz altı karayolu tüneli olacak Rogfast, deniz seviyesinin 392 metre altına inen noktasıyla aynı zamanda dünyanın en derin tüneli unvanını da taşıyacak.

Rogfast ismi, tünelin bulunduğu Rogaland bölgesi ile Norveççe'de "sabit bağlantı" anlamına gelen bir kelimenin birleşiminden oluşuyor.

Tamamlandığında Stavanger ve Haugesund arasındaki ulaşımı hızlandırıp güvenilir hale getirerek, Norveç’in ikinci ve dördüncü büyük şehirleri olan Bergen ve Stavanger arasındaki seyahat süresini yaklaşık 40 dakika kısaltacak. Bu bölgedeki günlük işe gidiş gelişleri kökten değiştirecek bir gelişme.

İnşaat, Ocak 2018'de başlamış olsa da, maliyet artışları nedeniyle kısa bir duraklama yaşadıktan sonra 2021 sonlarında yeniden hız kazandı.

Yaklaşık 25 milyar Norveç kronu (2,4 milyar dolar) maliyeti olan tünelin 2033 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tünel, her biri iki şeritli iki ayrı tüpten oluşacak ve sadece karayolu trafiğine hizmet verecek. Projenin en sıradışı detayı ise, deniz seviyesinin 260 metre altında yer alan ve Norveç’in en küçük belediyesi olan Kvitsøy adasına bağlantı sağlayacak bir tünele yönlendiren çift yönlü bir döner kavşak içermesi.

Deniz altında bu denli uzun bir yapı inşa etmek, ciddi teknolojik zorlukları beraberinde getiriyor. Zaman kazanmak adına iki uçtan eş zamanlı olarak yürütülen kazı çalışmalarında, iki ekibin ortada yalnızca 5 santimetre hata payıyla buluşması hedefleniyor. Bu inanılmaz hassasiyet, lazerler ve ileri seviye ölçüm cihazları kullanılarak sağlanıyor.

Rogfast, Norveç'in daha büyük bir projesinin, yani Trondheim şehrinden Kristiansand şehrine uzanan 1.100 kilometrelik E39 sahil otoyolu yenileme projesinin kritik bir ayağını oluşturuyor.

Bu devasa proje tamamlandığında, halihazırda 21 saat süren ve yedi feribot geçişi gerektiren tüm güzergah feribotsuz hale gelecek ve yolculuk süresi yarıya inecek (tamamlama hedefi 2050 öncesi).

Tünelde, hava kirliliğini azaltmak amacıyla jet fanlarla hava akışı sağlayan boyuna havalandırma sistemi kullanılacak. Ayrıca, arızaları ve trafik sıkışıklığını anında bildiren, kamera ve radarlarla desteklenmiş gerçek zamanlı olay algılama sistemi de güvenliği üst düzeye çıkaracak.

