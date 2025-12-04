Çin'den Beklenen Hamle, Norveç'ten Geldi: Dünyanın En Uzun ve Derin Deniz Altı Karayolu

Yaklaşık 25 milyar Norveç kronu (2,4 milyar dolar) maliyeti olan tünelin 2033 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tünel, her biri iki şeritli iki ayrı tüpten oluşacak ve sadece karayolu trafiğine hizmet verecek. Projenin en sıradışı detayı ise, deniz seviyesinin 260 metre altında yer alan ve Norveç’in en küçük belediyesi olan Kvitsøy adasına bağlantı sağlayacak bir tünele yönlendiren çift yönlü bir döner kavşak içermesi.

Deniz altında bu denli uzun bir yapı inşa etmek, ciddi teknolojik zorlukları beraberinde getiriyor. Zaman kazanmak adına iki uçtan eş zamanlı olarak yürütülen kazı çalışmalarında, iki ekibin ortada yalnızca 5 santimetre hata payıyla buluşması hedefleniyor. Bu inanılmaz hassasiyet, lazerler ve ileri seviye ölçüm cihazları kullanılarak sağlanıyor.