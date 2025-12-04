Çin'den Beklenen Hamle, Norveç'ten Geldi: Dünyanın En Uzun ve Derin Deniz Altı Karayolu
Norveç, ülkenin batı kıyısı boyunca feribot ihtiyacını ortadan kaldırarak büyük şehirler arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacak iddialı Rogfast tüneli projesini hayata geçiriyor. Bu proje, sadece Norveç için değil, dünya çapında bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor. 27 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun şehirlerarası deniz altı karayolu tüneli olacak Rogfast, deniz seviyesinin 392 metre altına inen noktasıyla aynı zamanda dünyanın en derin tüneli unvanını da taşıyacak.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rogfast ismi, tünelin bulunduğu Rogaland bölgesi ile Norveççe'de "sabit bağlantı" anlamına gelen bir kelimenin birleşiminden oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnşaat, Ocak 2018'de başlamış olsa da, maliyet artışları nedeniyle kısa bir duraklama yaşadıktan sonra 2021 sonlarında yeniden hız kazandı.
Rogfast, Norveç'in daha büyük bir projesinin, yani Trondheim şehrinden Kristiansand şehrine uzanan 1.100 kilometrelik E39 sahil otoyolu yenileme projesinin kritik bir ayağını oluşturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın