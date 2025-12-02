Var Bir Hayalimiz: Yazlık Almak İçin Dünyanın En Cazip Noktaları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.propertyfinder.ae/blog/be...
Sahile yakın bir yazlık eve sahip olmak, pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Küresel çapta ikinci konut alımına duyulan ilgi giderek artarken, Property Finder tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yazlık ev arayanlar için dünyanın en iyi ülkelerini belirledi. Bu araştırmada, 100 puan üzerinden değerlendirilen ülkeler, kültürel zenginlik, yaşam kalitesi, konut fiyatları ve ulaşım gibi çeşitli kriterlere göre sıralandı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin açık ara lideri, 79.3/100 puanla İspanya oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü sıradaki Portekiz (65.8/100), özellikle sıcaklığı ve kolay vatandaşlık/oturma izni imkanlarıyla parlıyor.
Listenin beşinci sırasında yer alan ABD (64.4/100), fiyat rekabetinde öne çıkmasa da fiyat/gelir oranında güçlü bir konuma sahip.
Property Finder'ın yazlık ev satın alma potansiyeli araştırmasında Türkiye, 44.5/100 nihai puanla 26. sırada yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın