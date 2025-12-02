Var Bir Hayalimiz: Yazlık Almak İçin Dünyanın En Cazip Noktaları Belli Oldu!

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu Akdeniz incisi; 50 UNESCO Dünya Mirası Alanı, yüksek yaşam kalitesi ve Avrupa'ya kıyasla uygun fiyatlı konut seçenekleri sunuyor. Güçlü ulaşım ağı, ülkeyi hem yaşamak hem de tatil yapmak için erişilebilir kılıyor.

İspanya'yı, 69.4/100 puanla Fransa takip ediyor. Yaşam kalitesi ve çevresel kaynaklar konusunda oldukça yüksek puan alan Fransa, 54 UNESCO alanı ve dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle lüks ve üst gelir grubuna daha çok hitap ettiği belirtiliyor.