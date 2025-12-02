onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Var Bir Hayalimiz: Yazlık Almak İçin Dünyanın En Cazip Noktaları Belli Oldu!

Var Bir Hayalimiz: Yazlık Almak İçin Dünyanın En Cazip Noktaları Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 13:03

Sahile yakın bir yazlık eve sahip olmak, pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Küresel çapta ikinci konut alımına duyulan ilgi giderek artarken, Property Finder tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yazlık ev arayanlar için dünyanın en iyi ülkelerini belirledi. Bu araştırmada, 100 puan üzerinden değerlendirilen ülkeler, kültürel zenginlik, yaşam kalitesi, konut fiyatları ve ulaşım gibi çeşitli kriterlere göre sıralandı. 

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.propertyfinder.ae/blog/be...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin açık ara lideri, 79.3/100 puanla İspanya oldu.

Listenin açık ara lideri, 79.3/100 puanla İspanya oldu.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu Akdeniz incisi; 50 UNESCO Dünya Mirası Alanı, yüksek yaşam kalitesi ve Avrupa'ya kıyasla uygun fiyatlı konut seçenekleri sunuyor. Güçlü ulaşım ağı, ülkeyi hem yaşamak hem de tatil yapmak için erişilebilir kılıyor.

İspanya'yı, 69.4/100 puanla Fransa takip ediyor. Yaşam kalitesi ve çevresel kaynaklar konusunda oldukça yüksek puan alan Fransa, 54 UNESCO alanı ve dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle lüks ve üst gelir grubuna daha çok hitap ettiği belirtiliyor.

Üçüncü sıradaki Portekiz (65.8/100), özellikle sıcaklığı ve kolay vatandaşlık/oturma izni imkanlarıyla parlıyor.

Üçüncü sıradaki Portekiz (65.8/100), özellikle sıcaklığı ve kolay vatandaşlık/oturma izni imkanlarıyla parlıyor.

Yılda 300 günden fazla güneşli hava, rekabetçi emlak fiyatları ve zengin kültürel mirası, Akdeniz insanının sıcaklığıyla birleşerek ülkeyi cazip kılıyor.

İlk üç sırayı Avrupa ülkeleri alırken, dördüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (65.4/100) kendine yer buldu. BAE, 8 uluslararası havalimanı ve 600'den fazla küresel noktaya uçuş imkanı sunan güçlü ulaşım ağıyla öne çıkıyor. Yabancılara yüzde 100 mülk sahipliği, Altın Vize programı ve sıfır emlak vergisi gibi benzersiz avantajlar sunması, ülkeyi özellikle yatırımcılar için cazip hale getiriyor.

Listenin beşinci sırasında yer alan ABD (64.4/100), fiyat rekabetinde öne çıkmasa da fiyat/gelir oranında güçlü bir konuma sahip.

Listenin beşinci sırasında yer alan ABD (64.4/100), fiyat rekabetinde öne çıkmasa da fiyat/gelir oranında güçlü bir konuma sahip.

Büyük şehirler dışında uygun fiyatlı mülk seçenekleri bulma imkanı, geniş coğrafyası sayesinde sunduğu çeşitli yaşam tarzları ve mülklerin zamanla değer artışı potansiyeli, ülkeyi yazlık arayışında olanlar için çekici kılan unsurlar arasında.

Property Finder'ın yazlık ev satın alma potansiyeli araştırmasında Türkiye, 44.5/100 nihai puanla 26. sırada yer aldı.

Property Finder'ın yazlık ev satın alma potansiyeli araştırmasında Türkiye, 44.5/100 nihai puanla 26. sırada yer aldı.

Türkiye'nin bu listede en çok öne çıktığı nokta, %2132.4'lük 10 yıllık konut fiyatı büyüme oranı ile diğer tüm ülkeleri geride bırakması ve muazzam bir değer artışı performansı sergilemesi oldu. Fiyat artışına rağmen 62.5'lik yüksek alınabilirlik skoru, pazarın hala cazip olduğunu gösteriyor. Ancak 38.2 puan alan düşük altyapı ve yaşam tarzı çekiciliği skorları, nihai sıralamasını ilk beş ülkenin gerisinde tutan ana etkenler olarak dikkat çekmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın