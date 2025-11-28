Kanseri Engelliyor, Diyabet Riskini Azaltıyor: Sosyal Medyanın Yeni Sağlık Trendi "Gaz Çıkarma Yürüyüşü"

Adı ne kadar komik olsa da, yemek sonrası yapılan bu kısa yürüyüşler vücut sağlığınız için oldukça faydalı. Öncelikle, yemek yerken yutulan hava ve sindirim sırasında oluşan gazın vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Smith, 'Yürürken, aslında gastrointestinal sisteminize masaj yaparsınız. Bu da tüm gazın dışarı çıkmasına yardımcı olur ve sağlığınız için gerçekten iyidir,' diyor.

Kanadalı yazar ve uzman Smith’in de belirttiği gibi, hareket etmek sadece gaz atımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda bağırsak sağlığını da doğrudan destekliyor. Guts UK hayır kurumundan Julie Thompson’a göre, yürüyüş kalın bağırsaktaki faydalı mikroorganizmaların sayısını artırarak, kısa zincirli yağ asitleri gibi bağırsak sağlığına katkı sağlayan maddelerin üretimine olumlu etki ediyor. Bu da bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığı iyileştirmeye ve doğal olarak gaz çıkarmaya yardımcı oluyor.