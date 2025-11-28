onedio
Kanseri Engelliyor, Diyabet Riskini Azaltıyor: Sosyal Medyanın Yeni Sağlık Trendi "Gaz Çıkarma Yürüyüşü"

Ömer Faruk Kino
28.11.2025 - 15:20

'Gaz Çıkarma Yürüyüşü' (Fart Walk) olarak adlandırılan ve sosyal medyada hızla yayılan yeni bir sağlık trendi, gaz çıkarmak tabu olmaktan çıkıyor. Profesyonel ev ekonomisti ve aktris Mairlyn Smith, bu trendin öncüsü olarak kocasının ve köpeğinin eşlik ettiği yürüyüş videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Peki bu yeni trendin ne gibi faydaları var?

Kaynak: BBC

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Smith, bu alışkanlığı şöyle açıklıyor: "Yıllar önce akşam yemeği sonrası köpeğimizi yürüyüşe çıkarır, bizi şişiren gazları çıkarır ve suçu köpeğimize atardık. Buna da 'gaz yürüyüşü' derdik."

Adı ne kadar komik olsa da, yemek sonrası yapılan bu kısa yürüyüşler vücut sağlığınız için oldukça faydalı. Öncelikle, yemek yerken yutulan hava ve sindirim sırasında oluşan gazın vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Smith, 'Yürürken, aslında gastrointestinal sisteminize masaj yaparsınız. Bu da tüm gazın dışarı çıkmasına yardımcı olur ve sağlığınız için gerçekten iyidir,' diyor.

Kanadalı yazar ve uzman Smith’in de belirttiği gibi, hareket etmek sadece gaz atımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda bağırsak sağlığını da doğrudan destekliyor. Guts UK hayır kurumundan Julie Thompson’a göre, yürüyüş kalın bağırsaktaki faydalı mikroorganizmaların sayısını artırarak, kısa zincirli yağ asitleri gibi bağırsak sağlığına katkı sağlayan maddelerin üretimine olumlu etki ediyor. Bu da bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığı iyileştirmeye ve doğal olarak gaz çıkarmaya yardımcı oluyor.

Yürüyüşün kardiyovasküler sağlığa faydaları, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve Tip 2 diyabet riskini azaltması gibi bilinen yararları bulunuyor.

Smith, 'Yemek yedikten sonra oturmayıp, hareket ettiğinizde kaslarınız yemekten sonra dolaşımdaki kan şekerini bir sünger gibi emer,' diyerek kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine dikkat çekiyor.

Beslenme uzmanı Emma Bardwell ise, küresel çapta büyük çoğunluğun ulaşamadığı önerilen günlük 30 gram lif tüketimi hedefine ulaşmayı kolaylaştırdığı için 'gaz yürüyüşlerini' destekliyor. Lifin kolesterolü düşürme, kan şekerini kontrol etme ve bazı kanser türlerini önleme gibi sayısız faydası bulunuyor. Yürüyüş, lif tüketiminin olası yan etkilerinden olan şişkinlik ve gazı hafifleterek, insanları daha fazla lifli gıdaya teşvik ediyor.

Dışarıda yapılan yürüyüşler aynı zamanda endorfin ve serotonin gibi iyi hissettiren kimyasalları salgılayarak ruh sağlığını güçlendirir, kaygıyı azaltır ve uyku kalitesini artırır.

Smith ve kocası için bu yürüyüşler, yoğun kariyerlerinde birlikte vakit geçirmek ve iletişim kurmak için de değerli bir araç olmuş.

Beslenme uzmanı Emma Bardwell’in önerisi, yemeğin sindirilmeye başlaması için 30 dakika ila bir saat beklemek ve ardından sadece on dakikalık kısa bir yürüyüş yapmak. Bu trendin en güzel yanı ise, çoğu sağlık trendinin aksine tamamen ücretsiz ve ulaşılabilir olması.

Mairlyn Smith, bu basit eylemin daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayan 'harika bir küçük alışkanlık' olduğunu vurguluyor: 'Tek amacım insanları koltuktan kalkmaya teşvik etmek olduğu için bunun bu kadar popüler hale gelmesi beni çok heyecanlandırıyor.'

