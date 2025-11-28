Kanseri Engelliyor, Diyabet Riskini Azaltıyor: Sosyal Medyanın Yeni Sağlık Trendi "Gaz Çıkarma Yürüyüşü"
'Gaz Çıkarma Yürüyüşü' (Fart Walk) olarak adlandırılan ve sosyal medyada hızla yayılan yeni bir sağlık trendi, gaz çıkarmak tabu olmaktan çıkıyor. Profesyonel ev ekonomisti ve aktris Mairlyn Smith, bu trendin öncüsü olarak kocasının ve köpeğinin eşlik ettiği yürüyüş videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Peki bu yeni trendin ne gibi faydaları var?
Smith, bu alışkanlığı şöyle açıklıyor: "Yıllar önce akşam yemeği sonrası köpeğimizi yürüyüşe çıkarır, bizi şişiren gazları çıkarır ve suçu köpeğimize atardık. Buna da 'gaz yürüyüşü' derdik."
Yürüyüşün kardiyovasküler sağlığa faydaları, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve Tip 2 diyabet riskini azaltması gibi bilinen yararları bulunuyor.
Dışarıda yapılan yürüyüşler aynı zamanda endorfin ve serotonin gibi iyi hissettiren kimyasalları salgılayarak ruh sağlığını güçlendirir, kaygıyı azaltır ve uyku kalitesini artırır.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
