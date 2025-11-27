Kalbi Koruyor, Kilo Aldırmıyor: Yiyebileceğiniz En Sağlıklı Kırmızı Et Belli Oldu!
Ne dana ne de koyun eti… Sağlıklı beslenme listelerinde hızla yükselen yeni yıldızı belli oldu. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu geleneksel et türünün, düşük yağ oranı, yüksek besin değeri ve kolay sindirilebilir yapısıyla en sağlıklı kırmızı et seçeneklerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde sağlıklı yaşam trendleri bu ete olan ilgiyi artırırken, uzmanlar diğer bu etin seçeneklere kıyasla sunduğu belirgin avantajlara dikkat çekiyor.
Keçi eti, kırmızı et kategorisinde en düşük yağ oranına sahip olmasıyla öne çıkıyor.
İngiliz beslenme uzmanı Dr. Matthew Smith’e göre, keçi etinin lif yapısı ve daha hafif protein formu, onu diğer kırmızı etlere kıyasla mideyi daha az yoran ve daha kolay sindirilen bir seçenek yapıyor.
Uzmanlar, keçi etinin tüm sağlıklı özelliklerine rağmen, düşük yağ içeriği nedeniyle yanlış pişirme yöntemlerine karşı hassas olduğu konusunda uyarıyor.
