Psikologlar Uyarıyor: Eğer Sevgiliniz Sürekli Dış Görünüşünüzü Eleştiriyorsa Bilmeniz Gereken Bir Şey Var!

Ömer Faruk Kino
26.11.2025 - 14:12
26.11.2025 - 14:12

Partnerinizin sürekli görünüşünüzü hedef alan eleştirileri canınızı mı yakıyor? Bu eleştiriler genellikle sizinle ilgili değil, onun kendi iç dünyasındaki eksiklikler, kaygılar veya kontrol ihtiyacıyla ilgili olabilir. İlişkinizin temelini zedeleyen bu davranışın ardındaki psikolojik nedenleri ve bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenin.

Kaynak: https://recliningvenus.wordpress.com/...
Partnerinizin sizi eleştirmesinin en yaygın nedenlerinden biri, kendi içsel güvensizlikleri ve eksiklikleri ile mücadele etmesi olabilir.

Eleştiren kişi, kendi hayatında kontrol edemediği alanlardaki kaygılarını veya ulaşamadığı mükemmeliyetçi beklentilerini size yansıtıyor olabilir. Sizi eleştirerek, geçici bir üstünlük hissi edinmeye çalışır ve kendi yetersizlik duygularını hafifletir. Bu, maalesef, ilişkinizdeki 'biz' duygusuna ciddi zarar veren bencil bir savunma mekanizmasıdır.

Sürekli eleştiri, ilişkideki güç dengesini kendi lehine çevirme aracı olarak da kullanılabilir.

Partneriniz, dış görünüşünüzü hedef alarak sizi sürekli diken üstünde tutmaya, değersiz hissettirmeye ve dolayısıyla kontrol altında tutmaya çalışıyor olabilir. Eleştiriler, zamanla sizin özgüveninizi düşürerek, onun isteklerine daha kolay boyun eğmenize yol açan ince bir duygusal manipülasyon biçimine dönüşebilir. Bu, sağlıklı ve eşit bir ilişkinin temelini sarsan toksik bir davranıştır.

Beden üzerinden yapılan sürekli ve ısrarlı eleştiriler, maalesef psikolojik şiddetin bir türü olarak da değerlendirilebilir.

Bu, partnerin sizi izole etme, özgüveninizi tamamen kırma ve kendinize olan inancınızı kaybettirerek sizi kendine bağımlı hale getirme stratejisinin bir parçası olabilir. Bu tür toksik ilişki kalıplarında eleştiri, sevgi veya şaka değil, duygusal istismar aracıdır.

Bu tür bir döngüdeyseniz, atılacak en önemli adım sınır çizmektir.

  • Sınırlarınızı Belirleyin: Eleştiri geldiğinde sakin ama kararlı bir dille 'Dış görünüşümle ilgili bu yorumları duymak istemiyorum. Bu konu hakkında konuşmayacağım,' diyerek bir sınır koyun. Eleştirinin kişisel bir saldırı olduğunu ve buna izin vermeyeceğinizi netleştirin.

  • Eleştiriyi Kişisel Algılamayın: Unutmayın, bu eleştiriler çoğunlukla sizinle ilgili değil, partnerinizin iç dünyasıyla ilgilidir. Eleştirileri duygusal olarak üzerinize almamaya çalışın.

  • Profesyonel Destek Alın: Eğer bu davranış devam ediyorsa ve ilişkinizdeki mutluluğunuzu engelliyorsa, bir çift terapistinden veya bireysel psikologdan destek almayı düşünebilirsiniz.

Unutmayın, sevgi ve saygı sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Partnerinizin sizi olduğunuz gibi kabul etmesi ve takdir etmesi gerekir. Sürekli eleştiri, ilişkinizdeki derin sorunların sadece bir belirtisidir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
