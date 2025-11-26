Psikologlar Uyarıyor: Eğer Sevgiliniz Sürekli Dış Görünüşünüzü Eleştiriyorsa Bilmeniz Gereken Bir Şey Var!
Partnerinizin sürekli görünüşünüzü hedef alan eleştirileri canınızı mı yakıyor? Bu eleştiriler genellikle sizinle ilgili değil, onun kendi iç dünyasındaki eksiklikler, kaygılar veya kontrol ihtiyacıyla ilgili olabilir. İlişkinizin temelini zedeleyen bu davranışın ardındaki psikolojik nedenleri ve bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenin.
Partnerinizin sizi eleştirmesinin en yaygın nedenlerinden biri, kendi içsel güvensizlikleri ve eksiklikleri ile mücadele etmesi olabilir.
Sürekli eleştiri, ilişkideki güç dengesini kendi lehine çevirme aracı olarak da kullanılabilir.
Beden üzerinden yapılan sürekli ve ısrarlı eleştiriler, maalesef psikolojik şiddetin bir türü olarak da değerlendirilebilir.
Bu tür bir döngüdeyseniz, atılacak en önemli adım sınır çizmektir.
