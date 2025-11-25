Hani İnsanı, Hayvandan Ayıran Şey Zekaydı? Yapay Zeka Gün Geçtikçe Bizi Aptallaştırıyor

LLM kullanan katılımcılar, sadece kendi bilişsel süreçlerine güvenen gruba göre, hem yazdıkları bilgileri hatırlama testlerinde hem de yazıyı 'sahiplenme' düzeylerinde daha düşük performans sergilediler.

Çalışmanın bir sonraki aşamasında roller değiştiğinde, başlangıçta yapay zeka kullanan grubun kendi başına yazmaya başladığında performansında belirgin bir düşüş yaşandı. Araştırmacılar bu durumu, çabanın dış kaynaklara aktarılması nedeniyle bilginin 'yüzeysel kodlanması' olarak yorumluyor.