Hani İnsanı, Hayvandan Ayıran Şey Zekaydı? Yapay Zeka Gün Geçtikçe Bizi Aptallaştırıyor
Yapay zeka (YZ) araçlarının, özellikle ChatGPT gibi Büyük Dil Modellerinin (LLM), yazma görevlerini hızlandırması tabi ki de kolaylık sunuyor. Ancak bu pratikliğin, bilişsel becerilerimiz üzerinde potansiyel bir maliyeti olabilir. MIT Media Lab'de Dr. Nataliya Kosmyna liderliğinde yapılan çarpıcı bir araştırma, bu endişeleri bilimsel verilerle destekliyor. Peki yapay zeka bizi gerçekten de aptallaştırıyor mu?
Kaynak: Telegraph
Araştırmada üniversite öğrencileri üç gruba ayrıldı ve her gruptan kısa bir deneme yazması istendi; biri yardımsız, biri arama motoru desteğiyle, diğeri ise GPT desteğiyle çalıştı.
Düşük beyin aktivitesi, beraberinde kötü performansı da getirdi.
Araştırmanın sonuçları, yapay zekanın öğrenme sürecinin erken aşamalarında kullanılmasının kalıcı öğrenmeyi engelleyebileceğini gösteriyor.
