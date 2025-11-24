Şimdi Kuryeler Düşünsün: Çin'de Uçan Taksi Devri Başladı, Drone'la Yemek Teslimatı Yapılıyor!

Bunların başında batarya kapasitesi sınırlamaları geliyor; tek kişilik eVTOL modelleri yaklaşık $100.000'a satılsa da sadece 20-30 dakika uçabiliyor. Ayrıca sıkı hava sahası kontrolleri de bir diğer kısıtlama.

Güvenlik de kritik bir konu olmaya devam ediyor. Yakın zamanda, bir sergi provası sırasında iki XPENG eVTOL’unun çarpışması ve araçlardan birinin iniş sırasında alev alması gibi kazalar yaşandı. Can kaybı veya yaralanma olmasa da, bu olaylar yeni teknolojilerin yaygınlaşmasından önce güvenlik ve dayanıklılık alanında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.