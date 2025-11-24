onedio
Şimdi Kuryeler Düşünsün: Çin'de Uçan Taksi Devri Başladı, Drone'la Yemek Teslimatı Yapılıyor!

Şimdi Kuryeler Düşünsün: Çin'de Uçan Taksi Devri Başladı, Drone'la Yemek Teslimatı Yapılıyor!

Çin Uçan Taksi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 13:37

Çin, uçan taksi hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda hızla ilerliyor. Drone ile yemek teslimatının günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldiği ülkede nihai hedef, insan taşıyabilen uçan araçlar geliştirmek. Hükümet desteğiyle büyüyen ve “alçak irtifa ekonomisi” olarak adlandırılan bu yeni sektör, bin metrenin altındaki hava sahasındaki faaliyetleri kapsıyor ve 2023’te 70 milyar dolarlık bir pazar oluşturdu. Uzmanlar, bu değerin 2035’e kadar yaklaşık 490 milyar dolara çıkmasını öngörüyor.

Kaynak: ABC News

Kaynak: https://abcnews.go.com/Business/wireS...
Küresel ticari drone pazarının yaklaşık %70'ine sahip olan drone devi DJI'a ev sahipliği yapan Guangdong eyaleti, bu devrimin öncüsü konumunda.

Küresel ticari drone pazarının yaklaşık %70’ine sahip olan drone devi DJI’a ev sahipliği yapan Guangdong eyaleti, bu devrimin öncüsü konumunda.

Eyalet, hava sahası operasyonlarını kolaylaştırmak ve alçak irtifa turizmini teşvik etmek için aktif planlar yürütüyor.

Teknoloji ve finans merkezi Shenzhen ise, helikopterler gibi dikey kalkış yapabilen (eVTOL) araçlarla yolcu taşımacılığı sertifikası alan şirketlere 2,1 milyon dolara kadar ödül vaat ediyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi, EHang şirketinin pilotsuz eVTOL modeline ticari yolcu taşımacılığı iznini verdi bile. Saatte 130 km hıza ulaşabilen bu araçlarla EHang, ilk olarak hava turizmi hizmetlerine başlamayı planlıyor. Şirket, gelecekte alışveriş merkezleri, okullar ve parkların çatılarını terminal olarak kullanacak kent çapında bir ağ kurmayı hedefliyor.

Bu gelişmelere rağmen sektörün önünde aşılması gereken önemli engeller bulunuyor.

Bu gelişmelere rağmen sektörün önünde aşılması gereken önemli engeller bulunuyor.

Bunların başında batarya kapasitesi sınırlamaları geliyor; tek kişilik eVTOL modelleri yaklaşık $100.000'a satılsa da sadece 20-30 dakika uçabiliyor. Ayrıca sıkı hava sahası kontrolleri de bir diğer kısıtlama.

Güvenlik de kritik bir konu olmaya devam ediyor. Yakın zamanda, bir sergi provası sırasında iki XPENG eVTOL’unun çarpışması ve araçlardan birinin iniş sırasında alev alması gibi kazalar yaşandı. Can kaybı veya yaralanma olmasa da, bu olaylar yeni teknolojilerin yaygınlaşmasından önce güvenlik ve dayanıklılık alanında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
