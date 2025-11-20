onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa'da Çiftçiler Mahsullerini Kurtarmak İçin Ağaçlara Bant Yapıştırmaya Başladı!

Avrupa'da Çiftçiler Mahsullerini Kurtarmak İçin Ağaçlara Bant Yapıştırmaya Başladı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 12:39

Sonbahar geldiğinde, Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki pek çok ülkede ağaç gövdelerine sarılan yapışkan halkalar dikkat çekiyor. Bu basit görünümlü bantlar, aslında çiftçilerin ve bahçıvanların ağaçlarını kış aylarına hazırlamak için kullandığı, doğa dostu olan ve oldukça etkili bir koruma yönteminin parçası. Peki ağaç bantlamanın gerçek sebebi ne?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.rhs.org.uk/prevention-pro...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yapışkan bariyerin temel amacı, kış aylarının en büyük meyve düşmanlarından biri olan kış güvesinin (Operophtera brumata) larvalarının ağaçlara tırmanmasını engellemek.

Bu yapışkan bariyerin temel amacı, kış aylarının en büyük meyve düşmanlarından biri olan kış güvesinin (Operophtera brumata) larvalarının ağaçlara tırmanmasını engellemek.

Ekim ortasından Ocak ayına kadar aktif olan kış güveleri, bahçelerde ciddi hasara yol açar. Erkek güveler uçabilirken, asıl tehlikeyi oluşturan dişi güveler uçamaz. Bu dişiler, yumurtalarını ağacın tepesindeki dallara bırakmak için gövdeye tırmanmak zorunda kalır.

İşte bu noktada yapışkan bantlar devreye girer. Gövdeye sarılan bu tuzaklar, uçamayan dişi güvelerin yukarı tırmanmasını ve ağaçların zirvesine ulaşıp yumurta bırakmasını fiziksel olarak engeller. İlkbaharda yumurtadan çıkan tırtıllar, Nisan ve Mayıs aylarında tomurcukları, yaprakları ve genç meyveleri hedef alarak ağaçları yapraksız bırakabilir. Bavyera Eyalet Bağcılık ve Bahçecilik Araştırma Merkezi’ne (LWG Bayern) göre, kitlesel istilalar ağacın büyümesini ciddi şekilde yavaşlatır ve uzun süreli hasara neden olur.

Bu yöntem, kimyasal böcek ilaçlarına kıyasla çevre dostu ve toksik olmayan bir alternatif sunar.

Bu yöntem, kimyasal böcek ilaçlarına kıyasla çevre dostu ve toksik olmayan bir alternatif sunar.

Ancak uzmanlar, bantlara yapışan böcekleri yemeye çalışan kuşların zarar görebileceği konusunda uyarıyor. Bu riski önlemek için, koruma amacını tamamlayan bantların en geç Mart ayı başında ağaçlardan mutlaka çıkarılması önerilmektedir.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın