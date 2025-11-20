Avrupa'da Çiftçiler Mahsullerini Kurtarmak İçin Ağaçlara Bant Yapıştırmaya Başladı!

Ekim ortasından Ocak ayına kadar aktif olan kış güveleri, bahçelerde ciddi hasara yol açar. Erkek güveler uçabilirken, asıl tehlikeyi oluşturan dişi güveler uçamaz. Bu dişiler, yumurtalarını ağacın tepesindeki dallara bırakmak için gövdeye tırmanmak zorunda kalır.

İşte bu noktada yapışkan bantlar devreye girer. Gövdeye sarılan bu tuzaklar, uçamayan dişi güvelerin yukarı tırmanmasını ve ağaçların zirvesine ulaşıp yumurta bırakmasını fiziksel olarak engeller. İlkbaharda yumurtadan çıkan tırtıllar, Nisan ve Mayıs aylarında tomurcukları, yaprakları ve genç meyveleri hedef alarak ağaçları yapraksız bırakabilir. Bavyera Eyalet Bağcılık ve Bahçecilik Araştırma Merkezi’ne (LWG Bayern) göre, kitlesel istilalar ağacın büyümesini ciddi şekilde yavaşlatır ve uzun süreli hasara neden olur.