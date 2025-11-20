Avrupa'da Çiftçiler Mahsullerini Kurtarmak İçin Ağaçlara Bant Yapıştırmaya Başladı!
Sonbahar geldiğinde, Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki pek çok ülkede ağaç gövdelerine sarılan yapışkan halkalar dikkat çekiyor. Bu basit görünümlü bantlar, aslında çiftçilerin ve bahçıvanların ağaçlarını kış aylarına hazırlamak için kullandığı, doğa dostu olan ve oldukça etkili bir koruma yönteminin parçası. Peki ağaç bantlamanın gerçek sebebi ne?
Bu yapışkan bariyerin temel amacı, kış aylarının en büyük meyve düşmanlarından biri olan kış güvesinin (Operophtera brumata) larvalarının ağaçlara tırmanmasını engellemek.
Bu yöntem, kimyasal böcek ilaçlarına kıyasla çevre dostu ve toksik olmayan bir alternatif sunar.
