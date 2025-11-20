onedio
Gençlik İksiri Bu Besinlerde Bulundu: Üç Kaşıkta Kalp Damar Sağlığını Koruyor!

20.11.2025 - 09:08

Son bilimsel bulgular, bitter çikolatadan böğürtlene kadar birçok bitkisel gıdada doğal olarak bulunan polifenollerin yaşlanma süreçlerine karşı koruyucu (geroprotektif) etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Çilek, yeşil çay, kahve ve zeytinyağı gibi besinlerdeki bu bileşikler, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki bu besinleri ne kadar tüketmek gerekiyor?

Kaynak

Kaynak: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles...
Dr. Karan Rajan, polifenollerin, yeşil çaydaki EGCG ve kahvedeki klorojenik asit gibi geniş bir bitki bileşikleri ailesi olduğunu belirtiyor.

2025 tarihli bir derleme makalesi, polifenollerin yaşlanmanın temel biyolojik işaretlerini olumlu etkilediğini ve uzun ömürlülükle ilişkilendirilen 'Mavi Bölgeler' (Sardinya, Okinawa, İkarya vb.) diyetlerinde yüksek oranda bulunduğunu öne sürüyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların ortalama bir insana göre %30'a kadar daha fazla polifenol tükettiğini, ancak uzun ömrün sadece beslenmeyle değil, aynı zamanda egzersiz, sosyal bağlar ve genel yaşam tarzı faktörleriyle açıklandığını vurguluyor.

Uzmanlar, yaşlanmayı yavaşlatmak için tek bir mucizevi gıda olmadığını, ancak polifenol açısından zengin bir beslenmenin sağlıklı yaşam tarzıyla birleştiğinde ömrü uzatmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları net bir günlük ihtiyaç belirleyemese de, ortalama 500 ila 1000 mg polifenol tüketiminin kalp-damar sağlığı ve iltihaplanma üzerinde gözle görülür yararlar sağladığı ifade ediliyor. Bu miktarı, bir bardak orman meyvesi, iki-üç fincan çay veya kahve ve küçük bir parça en az %70 kakao içeren bitter çikolata ile kolayca karşılamak mümkün. Polifenollerin ana kaynakları arasında böğürtlen, yaban mersini, çilek, üzüm, elma, yeşil çay, kahve, zeytinyağı, zerdeçal, badem, ceviz, soğan ve sarımsak yer alıyor.

Polifenollerin faydaları, bağırsak mikrobiyotasıyla etkileşimleri sayesinde de artar; prebiyotik işlevi görerek lifle birlikte bağırsak sağlığını güçlendirirler.

Bu nedenle, takviyeler yerine lif içeren doğal besinleri tercih etmek önemlidir. Günlük rutine entegrasyon için Dr. Rajan ve Dr. Allison gibi uzmanlar pratik öneriler sunuyor: Güne çay veya kahveyle başlayın (şekersiz ve sütsüz), kahvaltıya bir avuç böğürtlen ekleyin, yemeklerde tereyağı yerine zeytinyağı kullanın ve atıştırmalık olarak cips yerine kuruyemiş ve birkaç parça bitter çikolata tüketin. Ayrıca, yemeklerinize zerdeçal ve karabiber gibi baharatları bolca eklemek, fermente gıdalara ve baklagillere yer vermek de öneriler arasında. Düzenli ve uzun süreli polifenol tüketimi, genel sağlık ve yaşam kalitesini artıran önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

