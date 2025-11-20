Gençlik İksiri Bu Besinlerde Bulundu: Üç Kaşıkta Kalp Damar Sağlığını Koruyor!
Son bilimsel bulgular, bitter çikolatadan böğürtlene kadar birçok bitkisel gıdada doğal olarak bulunan polifenollerin yaşlanma süreçlerine karşı koruyucu (geroprotektif) etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Çilek, yeşil çay, kahve ve zeytinyağı gibi besinlerdeki bu bileşikler, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki bu besinleri ne kadar tüketmek gerekiyor?
Dr. Karan Rajan, polifenollerin, yeşil çaydaki EGCG ve kahvedeki klorojenik asit gibi geniş bir bitki bileşikleri ailesi olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar, yaşlanmayı yavaşlatmak için tek bir mucizevi gıda olmadığını, ancak polifenol açısından zengin bir beslenmenin sağlıklı yaşam tarzıyla birleştiğinde ömrü uzatmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Polifenollerin faydaları, bağırsak mikrobiyotasıyla etkileşimleri sayesinde de artar; prebiyotik işlevi görerek lifle birlikte bağırsak sağlığını güçlendirirler.
