Gençlik İksiri Bu Besinlerde Bulundu: Üç Kaşıkta Kalp Damar Sağlığını Koruyor!

Bu nedenle, takviyeler yerine lif içeren doğal besinleri tercih etmek önemlidir. Günlük rutine entegrasyon için Dr. Rajan ve Dr. Allison gibi uzmanlar pratik öneriler sunuyor: Güne çay veya kahveyle başlayın (şekersiz ve sütsüz), kahvaltıya bir avuç böğürtlen ekleyin, yemeklerde tereyağı yerine zeytinyağı kullanın ve atıştırmalık olarak cips yerine kuruyemiş ve birkaç parça bitter çikolata tüketin. Ayrıca, yemeklerinize zerdeçal ve karabiber gibi baharatları bolca eklemek, fermente gıdalara ve baklagillere yer vermek de öneriler arasında. Düzenli ve uzun süreli polifenol tüketimi, genel sağlık ve yaşam kalitesini artıran önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.