article/comments
article/share
Yulaf Kaselerinin Gözdesi: Tarımda Gün Geçtikçe Değeri Artan Meyve Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 13:30

Bir zamanlar sadece bir orman meyvesi olan bu meyve, bugün 13 milyar dolarlık küresel bir pazara ve sağlıklı yaşam endüstrisinin en gözde ürününe dönüştü. 'Mavi ekonomi' olarak adlandırılan bu hızlı yükseliş, meyveyi sadece sofraların değil, küresel ekonominin de stratejik bir oyuncusu haline getirdi. 2013'te 700 bin ton olan küresel üretim, 2024'te ilk kez 2 milyon ton eşiğini aştı. Bu büyümenin ardında, meyvenin yüksek antioksidan gücü ve bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış sağlık faydaları yatıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Ekonomim

Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
2025-2035 yılları arasında küresel yaban mersini pazarının iki kat büyüyerek 13,2 milyar dolara ulaşması beklenen yaban mersini hikayesi, tarımın finansallaşma sürecinin somut bir örneği.

Bu büyümeyi besleyen ise AgTech (Tarımsal Teknoloji) yatırımlarıdır. AgTech pazarının 2035’e kadar 100-150 milyar dolara koşacağı öngörülürken, yaban mersini bu teknolojilere en açık ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de bu dönüşüm, tarım ve gıda teknolojilerine odaklanan girişim sermayesi fonları tarafından desteklenmektedir. Bu fonlar, yerel girişimlere yatırım yaparak tarımda veri tabanlı, topraksız üretim modellerini ölçeklendiriyor. Geliştirilen otomasyon ve sensör sistemleri sayesinde, bitkinin su ve besin ihtiyacı anlık olarak belirlenerek su tüketimi %40’a kadar düşürülüyor ve verimlilik artırılıyor. Bu yaklaşım, iklim risklerine karşı dayanıklı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir tarım modelini temsil ediyor.

Türkiye, coğrafi konumu sayesinde Batı Avrupa pazarına 30-40 gün erken hasat avantajı sunarak stratejik bir ihracat kapısı olma potansiyeli taşıyor.

Son beş yılda on kattan fazla artan yurt içi üretim, özellikle topraksız tarım tekniklerinin yaygınlaşmasıyla hız kazandı. Üstelik yaban mersini, Türkiye’nin kilogram başı 1,41 dolar olan ortalama ihracat katma değerini 5 Euro seviyelerine çıkarabilecek nadir ürünlerden biri olarak görülüyor.

Öncü yerel üreticiler, ABD ve Avrupa merkezli küresel oyuncularla iş birlikleri kurarak hem modern tarım teknolojilerini (otomatik sınıflandırma, hassas kalite kontrol) ülkeye getiriyor hem de Türk ürünlerini uluslararası tedarik zincirleri aracılığıyla doğrudan küresel pazarlara ulaştırıyor. Özetle yaban mersini, Türkiye için sadece bir meyve değil; yüksek katma değerli ihracata, kırsal kalkınmaya ve akıllı, yeşil tarım vizyonuna katkı sağlayan stratejik bir yatırım hikayesidir.

