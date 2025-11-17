Yulaf Kaselerinin Gözdesi: Tarımda Gün Geçtikçe Değeri Artan Meyve Belli Oldu

Bu büyümeyi besleyen ise AgTech (Tarımsal Teknoloji) yatırımlarıdır. AgTech pazarının 2035’e kadar 100-150 milyar dolara koşacağı öngörülürken, yaban mersini bu teknolojilere en açık ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de bu dönüşüm, tarım ve gıda teknolojilerine odaklanan girişim sermayesi fonları tarafından desteklenmektedir. Bu fonlar, yerel girişimlere yatırım yaparak tarımda veri tabanlı, topraksız üretim modellerini ölçeklendiriyor. Geliştirilen otomasyon ve sensör sistemleri sayesinde, bitkinin su ve besin ihtiyacı anlık olarak belirlenerek su tüketimi %40’a kadar düşürülüyor ve verimlilik artırılıyor. Bu yaklaşım, iklim risklerine karşı dayanıklı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir tarım modelini temsil ediyor.