Yulaf Kaselerinin Gözdesi: Tarımda Gün Geçtikçe Değeri Artan Meyve Belli Oldu
Bir zamanlar sadece bir orman meyvesi olan bu meyve, bugün 13 milyar dolarlık küresel bir pazara ve sağlıklı yaşam endüstrisinin en gözde ürününe dönüştü. 'Mavi ekonomi' olarak adlandırılan bu hızlı yükseliş, meyveyi sadece sofraların değil, küresel ekonominin de stratejik bir oyuncusu haline getirdi. 2013'te 700 bin ton olan küresel üretim, 2024'te ilk kez 2 milyon ton eşiğini aştı. Bu büyümenin ardında, meyvenin yüksek antioksidan gücü ve bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış sağlık faydaları yatıyor.
2025-2035 yılları arasında küresel yaban mersini pazarının iki kat büyüyerek 13,2 milyar dolara ulaşması beklenen yaban mersini hikayesi, tarımın finansallaşma sürecinin somut bir örneği.
Türkiye, coğrafi konumu sayesinde Batı Avrupa pazarına 30-40 gün erken hasat avantajı sunarak stratejik bir ihracat kapısı olma potansiyeli taşıyor.
