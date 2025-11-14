Yeni Kazanç Kapısı Belli Oldu: Sulama İstemeyen Bu Bitki Bir Yılda Servet Kazandırıyor
Türkiye tarımında son yılların en dikkat çeken ve en çok kazandıran ürünlerinden biri olarak bu meyve öne çıkıyor. Bakım istemeyen, zorlu iklim koşullarına dayanıklı yapısıyla bu bitki, üreticiler için adeta yeni bir umut kapısı araladı. Özellikle yüksek verim kapasitesi sayesinde, küçük çaplı bahçelerde bile kısa sürede ciddi gelir elde etmek mümkün hale geldi.
Bilimsel adı Viburnum opulus olan gilaburu, Orta Anadolu'nun sert iklimine doğal olarak uyum sağlamış bir türdür.
Gilaburu, çalı formunda yetişiyor ve her yıl verdiği yeni sürgünlerle çoğalarak verimini katlıyor.
Özellikle Kayseri yöresinde yaygın olan bu küçük, kırmızı ve salkım şeklindeki meyveler, ekşi ve hafif buruk tadıyla biliniyor.
