Yeni Kazanç Kapısı Belli Oldu: Sulama İstemeyen Bu Bitki Bir Yılda Servet Kazandırıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 13:39

Türkiye tarımında son yılların en dikkat çeken ve en çok kazandıran ürünlerinden biri olarak bu meyve öne çıkıyor. Bakım istemeyen, zorlu iklim koşullarına dayanıklı yapısıyla bu bitki, üreticiler için adeta yeni bir umut kapısı araladı. Özellikle yüksek verim kapasitesi sayesinde, küçük çaplı bahçelerde bile kısa sürede ciddi gelir elde etmek mümkün hale geldi.

Bilimsel adı Viburnum opulus olan gilaburu, Orta Anadolu'nun sert iklimine doğal olarak uyum sağlamış bir türdür.

Bu adaptasyon, bitkinin en büyük avantajını yaratıyor. Gilaburu neredeyse hiç sulama ihtiyacı duymaz ve eksi 30 dereceye varan soğuklara karşı bile dayanıklı. Bir kere ekildikten sonra her yıl düzenli olarak meyve vermesi ve düşük bakım maliyeti, onu geleneksel tarım ürünlerinden ayırıyor. Ayrıca kuraklığa karşı güçlü kök sistemi sayesinde oldukça dayanıklı bir yapıya sahip.

Gilaburu, çalı formunda yetişiyor ve her yıl verdiği yeni sürgünlerle çoğalarak verimini katlıyor.

Üreticiler ilk yıllarda fidan başına 20-25 kilo arası hasat alabilirken, meyvenin olgun döneminde bu miktar 60 kilo ve üzerine çıkabiliyor. Elde edilen hasat miktarı ve ürün kalitesi göz önüne alındığında, gilaburunun yıllık getirisi birçok sermaye gerektiren tarım ürününü geride bırakmakta. Hatta bazı üreticiler, bu yüksek kazanç sayesinde bir yıl içerisinde ev ve araba sahibi olabildiklerini belirtiyor.

Özellikle Kayseri yöresinde yaygın olan bu küçük, kırmızı ve salkım şeklindeki meyveler, ekşi ve hafif buruk tadıyla biliniyor.

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde halk arasında böbrek taşlarına iyi geldiği ve bağışıklığı desteklediği düşünülür. Gilaburu suyu, şurubu, reçeli veya marmelatı şeklinde tüketilen bu ürünün perakende kilogram fiyatının 300-325 TL arasında değişmesi, işlenmiş ürünlerde ise kar marjının daha da artması, popülerliğini ve üreticiye olan faydasını açıkça göstermekte.

