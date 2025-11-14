Yeni Kazanç Kapısı Belli Oldu: Sulama İstemeyen Bu Bitki Bir Yılda Servet Kazandırıyor

Bu adaptasyon, bitkinin en büyük avantajını yaratıyor. Gilaburu neredeyse hiç sulama ihtiyacı duymaz ve eksi 30 dereceye varan soğuklara karşı bile dayanıklı. Bir kere ekildikten sonra her yıl düzenli olarak meyve vermesi ve düşük bakım maliyeti, onu geleneksel tarım ürünlerinden ayırıyor. Ayrıca kuraklığa karşı güçlü kök sistemi sayesinde oldukça dayanıklı bir yapıya sahip.