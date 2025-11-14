Uzmanlar Açıkladı: Kasım Ayında Dikilen ve 80 Yıla Kadar Meyve Veren 5 Ağaç
Kasım ayı, toprak verimliliğinin ve hava sıcaklığının meyve fidanı dikimi için en ideal olduğu dönemlerden biridir. Bu bereketli ayda dikilen bazı ağaçlar, nesiller boyu sürecek bir hasat vaat eder. Eğer siz de 50 yıl ve üzeri süreyle meyve toplamak istiyorsanız, işte kasım ayının gözdesi olan, uzun ömürlü 5 meyve ağacı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeytin ağacı, Akdeniz ikliminin simgesi ve 100 yıla varan ömrüyle listenin tartışmasız lideridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun ömürlü ve ekonomik değeri yüksek ağaçlar arasında ceviz ilk sıralarda yer alır.
Geniş taç yapısı ve dayanıklı gövdesiyle bilinen dut ağacı, 60-70 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde meyve sunar.
Serin ve nemli bölgelerin sevilen meyvesi armut, kasım ayında dikilmeye en uygun ağaçlardan biridir.
Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilebilen elma ağaçları, uygun bakım koşullarında 50 yıla kadar meyve verebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın