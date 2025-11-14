onedio
Uzmanlar Açıkladı: Kasım Ayında Dikilen ve 80 Yıla Kadar Meyve Veren 5 Ağaç

Uzmanlar Açıkladı: Kasım Ayında Dikilen ve 80 Yıla Kadar Meyve Veren 5 Ağaç

14.11.2025 - 10:06

Kasım ayı, toprak verimliliğinin ve hava sıcaklığının meyve fidanı dikimi için en ideal olduğu dönemlerden biridir. Bu bereketli ayda dikilen bazı ağaçlar, nesiller boyu sürecek bir hasat vaat eder. Eğer siz de 50 yıl ve üzeri süreyle meyve toplamak istiyorsanız, işte kasım ayının gözdesi olan, uzun ömürlü 5 meyve ağacı.

Zeytin ağacı, Akdeniz ikliminin simgesi ve 100 yıla varan ömrüyle listenin tartışmasız lideridir.

Dayanıklılığı ve manevi değeri nedeniyle “ölümsüz ağaç” olarak da anılır. Kasım ayında dikilen zeytin fidanları, kışı köklenme sürecini tamamlayarak geçirir. Doğru bakım sağlandığında, bir zeytin ağacı size 50 yıldan fazla bir süre boyunca düzenli ve bol ürün vermeye devam edecektir.

Uzun ömürlü ve ekonomik değeri yüksek ağaçlar arasında ceviz ilk sıralarda yer alır.

Uygun toprak ve iklim koşullarında 80 yıla kadar meyve verebilen bu ağaç, doğru bakımla ömrünü daha da uzatabilir. Derin kök yapısı sayesinde kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır ve kasım dikimiyle ilkbahara kadar derin bir kök sistemi oluşturur. Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde yetiştirilebilen ceviz, uzun ömrü ve pazar değeriyle çiftçinin gözdesidir.

Geniş taç yapısı ve dayanıklı gövdesiyle bilinen dut ağacı, 60-70 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde meyve sunar.

Kasım ayı, dut fidanı dikimi için en uygun zamandır. Toprak seçiciliğinin az olması, dutu Türkiye'nin hemen her yerinde yetiştirilebilecek adaptif bir tür yapar. Meyveleri taze, kuru veya pekmez olarak tüketilebildiği için hem geleneksel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşır.

Serin ve nemli bölgelerin sevilen meyvesi armut, kasım ayında dikilmeye en uygun ağaçlardan biridir.

Derin köklü yapısı sayesinde soğuk kış şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır ve bu dönemde kök sistemini güçlendirir. Ortalama 40-60 yıl arasında düzenli olarak meyve veren bu tatlı aromalı ağaç, ev bahçelerinin popüler ve verimli tercihlerindendir.

Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilebilen elma ağaçları, uygun bakım koşullarında 50 yıla kadar meyve verebilir.

Kasım ayında dikilen elma fidanları, kış yağmurlarıyla hızla köklenir ve ilkbaharda güçlü bir şekilde filizlenmeye hazır hale gelir. Elma, hem taze tüketimde hem de meyve suyu ve diğer sanayi ürünlerinde değerlendirildiği için yüksek ekonomik kazanç sağlayan bir türdür.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
