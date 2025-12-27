Mutfağa Yeni Girenlerin Bile Kolaylıkla Öğrenebileceği 10 Kesme Taktiği

Bıçağı tutmanın da bir şekli var. Bıçağı sapından tutmak çok doğru değil. Tutarken biraz daha çelikle birleşen kısmından tutman gerekiyor. Böylece bıçağı kullanırken çok daha rahat edersin. Kesim kaliteni artıran bu tutuşla yorulmadan kesme işlemini gerçekleştirebilirsin.