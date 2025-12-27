Mutfağa Yeni Girenlerin Bile Kolaylıkla Öğrenebileceği 10 Kesme Taktiği
Mutfağa yeni giriyorsan biraz tedirgin olman normal. Özellikle bıçak kullanmak herkese korkutucu geliyor. 'Ya doğru kesemezsem' korkusunu yenmenin yolu aslında teknikleri öğrenmek. Bunun için yılların ustası olmana gerek yok, teknikleri öğrenerek biraz pratikle sen de şefler gibi doğrama yapabilirsin. Kolayca öğrenebileceğin teknikler neler peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pençe tutuşu hayat kurtarır!
2. Bıçağı sapından tutmuyoruz.
3. Tahta altına nemli bez şart.
4. Bıçağı her seferinde tahtadan kaldırmak doğru değil.
5. Sebzeyi önce ikiye bölmek işini kolaylaştırır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Julienne kesim tekniğini bilmeden olmaz.
7. Brunoise da en temel tekniklerden.
8. Keskin olmayan bıçak mutfakta büyük risk.
9. Soğan doğrarken kök kısmını kesmeyin.
10. Sarımsağı doğramadan önce ezmek gerek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın