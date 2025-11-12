onedio
Dünyanın En Zenginlerinden Jeff Bezos Açıkladı: "Dünya'dan Umudumuzu Kestik, Fabrikaları Ay'a Taşımalıyız"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 16:32

Büyük teknoloji şirketleri, Dünya'nın sınırlı kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla gözlerini uzaya çeviriyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, gezegenimiz için bir 'B Planı' olmadığını sert bir şekilde dile getiriyor. Bezos'a göre, insanoğlunun yenilikçiliğe devam etmesi ancak Dünya'yı yok etmemesi için, ağır sanayi, fabrikalar ve özellikle veri merkezlerini gelecekte Ay ve yörünge istasyonları gibi yerlere kaydırılmak zorunda.

Kaynak: India Today

Kaynak: https://www.indiatoday.in/technology/...
Bezos, geçen yıl katıldığı bir zirvede, yaşam kalitesi metriklerinde neredeyse her alanda ilerleme kaydetmiş olmamıza rağmen, doğal dünyanın bir istisna olduğunu vurguladı.

Bezos, okyanuslar, ormanlar ve ekosistemler stres altındayken, endüstriyel genişlemenin gezegenin sınırlarını daha fazla zorlayamayacağının altını çizdi.

Bu vizyon doğrultusunda, teknoloji devleri şimdiden adımlar atmaya başladı. Google, yapay zeka veri merkezlerini uzayda inşa etme fikri olan büyük 'ay atışı' projesi Project Suncatcher'ı duyurdu. Bu proje, AI'ı yörüngede çalıştırmanın, sınırlı kaynaklara ve yüksek enerji talebine sahip Dünya üzerindeki enerji baskısını hafifletip hafifletmeyeceğini test etmeyi amaçlıyor. Google'ın yanı sıra Starcloud, Lonestar Data Systems ve Axiom Space gibi şirketler de yapay zeka ve makine öğrenimi için gezegen ötesinde altyapı oluşturma planları yapıyor. Uzayda makineler, Dünya'daki kısıtlı kaynakların aksine, güneş enerjisinden doğrudan yararlanabilirler.

Bezos'un bu konuşması sadece sanayi ve veri merkezleriyle sınırlı değil; teknoloji liderleri insan yaşamını gezegenimizin ötesine taşımayı da tartışıyor.

Bezos, 2040'lara kadar milyonlarca insanın uzayda yaşayabileceğini öngörüyor. Bezos'a göre, bu insanlar Dünya yaşanmaz hale geldiği için değil, basitçe istedikleri için uzayda hayat kuracaklar.

Bu görüşü paylaşan tek kişi Bezos değil. Elon Musk, 2028'e kadar Mars'a ulaşılacağına inanıyor ve Blue Origin ile SpaceX gibi şirketler, roketler ve yörünge habitatları inşa ediyor. Bu teknoloji devlerinin bakış açısına göre, uzay bir kaçış değil, insanlık için bir genişleme alanı.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
