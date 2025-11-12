Dünyanın En Zenginlerinden Jeff Bezos Açıkladı: "Dünya'dan Umudumuzu Kestik, Fabrikaları Ay'a Taşımalıyız"

Bezos, 2040'lara kadar milyonlarca insanın uzayda yaşayabileceğini öngörüyor. Bezos'a göre, bu insanlar Dünya yaşanmaz hale geldiği için değil, basitçe istedikleri için uzayda hayat kuracaklar.

Bu görüşü paylaşan tek kişi Bezos değil. Elon Musk, 2028'e kadar Mars'a ulaşılacağına inanıyor ve Blue Origin ile SpaceX gibi şirketler, roketler ve yörünge habitatları inşa ediyor. Bu teknoloji devlerinin bakış açısına göre, uzay bir kaçış değil, insanlık için bir genişleme alanı.