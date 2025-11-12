Dünyanın En Zenginlerinden Jeff Bezos Açıkladı: "Dünya'dan Umudumuzu Kestik, Fabrikaları Ay'a Taşımalıyız"
Büyük teknoloji şirketleri, Dünya'nın sınırlı kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla gözlerini uzaya çeviriyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, gezegenimiz için bir 'B Planı' olmadığını sert bir şekilde dile getiriyor. Bezos'a göre, insanoğlunun yenilikçiliğe devam etmesi ancak Dünya'yı yok etmemesi için, ağır sanayi, fabrikalar ve özellikle veri merkezlerini gelecekte Ay ve yörünge istasyonları gibi yerlere kaydırılmak zorunda.
Kaynak: India Today
Bezos, geçen yıl katıldığı bir zirvede, yaşam kalitesi metriklerinde neredeyse her alanda ilerleme kaydetmiş olmamıza rağmen, doğal dünyanın bir istisna olduğunu vurguladı.
Bezos'un bu konuşması sadece sanayi ve veri merkezleriyle sınırlı değil; teknoloji liderleri insan yaşamını gezegenimizin ötesine taşımayı da tartışıyor.
